Xây dựng môi trường giáo dục an toàn

Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn trở thành yêu cầu quan trọng đối với mỗi cơ sở đào tạo. Tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng văn hóa học đường, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tập huấn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lan tỏa ý thức tự giác, trách nhiệm

Là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nhiều năm qua không ngừng khẳng định vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội của đất nước.

Song hành với nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn xác định bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) là điều kiện quan trọng để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo nền tảng phát triển toàn diện. Hiện nay, nhà trường có hơn 200 viên chức, người lao động; tổ chức đào tạo tại hai cơ sở với gần 4.000 học viên, sinh viên. Quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, phòng ngừa nguy cơ mất ANTT và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVANTQ, Đảng ủy nhà trường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ. Trên cơ sở đó, Ban Giám hiệu cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với từng đơn vị, từng nhiệm vụ, đưa công tác bảo đảm ANTT trở thành trách nhiệm chung của cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên.

Một trong những giải pháp trọng tâm được nhà trường chú trọng là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung tuyên truyền được đổi mới, tập trung vào những vấn đề gắn với đời sống, học tập, sinh hoạt của sinh viên như phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy (PCCC), an ninh mạng, phòng chống bạo lực học đường và kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong môi trường số. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai thông qua sinh hoạt chính trị đầu khóa, hội nghị chuyên đề, diễn đàn đối thoại, hoạt động ngoại khóa và các chương trình của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Trong thời gian qua, nhà trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 15 chuyên đề tuyên truyền pháp luật cho hơn 5.400 lượt sinh viên; 36 buổi phổ biến pháp luật với trên 6.400 lượt cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia.

Nhà trường duy trì việc ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đối với toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong giữ gìn ANTT trở thành nét đẹp trong văn hóa học đường.

Điểm nổi bật trong cách làm của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là phát huy vai trò chủ thể của sinh viên trong phong trào Toàn dân BVANTQ. Các mô hình như Tổ tự quản về ANTT, Đội thanh niên xung kích, lực lượng tự vệ, câu lạc bộ tình nguyện được duy trì hiệu quả, vừa hỗ trợ nhà trường nắm bắt tình hình, phát hiện nguy cơ mất ANTT, vừa trở thành lực lượng tuyên truyền tích cực trong sinh viên.

Nhờ sự triển khai đồng bộ, nhiều năm qua, nhà trường luôn duy trì môi trường học tập ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển được triển khai hiệu quả.

Phối hợp đồng bộ tạo “lá chắn mềm”

Cùng với tuyên truyền nâng cao nhận thức, công tác phối hợp giữa nhà trường với lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể được đẩy mạnh, tạo hiệu quả bền vững phong trào Toàn dân BVANTQ trong nhà trường.

Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ chuyên trách của nhà trường được kiện toàn về tổ chức, thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ, duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, chủ động nắm tình hình, tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu các giải pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời các nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT. Bên cạnh lực lượng bảo vệ chuyên trách, nhà trường phát huy vai trò của Ban ANTT, các đội tự quản sinh viên, Đội thanh niên xung kích và lực lượng tự vệ. Ban chỉ huy quân sự nhà trường cùng Trung đội tự vệ gồm 28 thành viên thường xuyên được huấn luyện, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và tham gia phong trào quần chúng BVANTQ trên địa bàn.

Trong công tác quản lý sinh viên ngoại trú, nhà trường duy trì phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an và các tổ dân cư trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình cư trú, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Mô hình phối hợp “Nhà trường - Công an - Chính quyền địa phương - Gia đình” ngày càng phát huy hiệu quả, tạo thành mạng lưới quản lý, giáo dục và bảo vệ toàn diện đối với người học. Tổ tự quản về ANTT với 35 thành viên, gồm cán bộ và sinh viên đã tích cực tuyên truyền, vận động sinh viên chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, góp phần xây dựng tinh thần tự quản, trách nhiệm với cộng đồng.

Nhà trường cũng tích cực tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn phường Thanh Miếu; phối hợp tổ chức tập huấn về PCCC, cứu nạn, cứu hộ, an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm công nghệ cao. Qua đó, nâng cao khả năng ứng phó của cán bộ, giảng viên và sinh viên trước những tình huống có thể phát sinh trong thực tế.

Những cách làm đó đã giúp Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì duy trì tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; phong trào Toàn dân BVANTQ của nhà trường luôn được đánh giá xếp loại xuất sắc.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, giữ gìn sự bình yên cho giảng đường hôm nay là quá trình vun đắp những giá trị bền vững cho tương lai. Đây chính là nền tảng để Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tiếp tục phát triển, đào tạo những thế hệ kỹ sư, cử nhân có tri thức, bản lĩnh, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Hạnh Thúy