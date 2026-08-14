Dự kiến miễn học phí cho sinh viên nhiều nhóm ngành từ năm học 2026-2027

Dự thảo nghị định bổ sung quy định miễn học phí cho sinh viên các ngành, nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, nghệ thuật, thể dục thể thao.

(Ảnh: TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Theo đó, dự thảo nghị định bổ sung quy định miễn học phí cho sinh viên các ngành, nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, nghệ thuật, thể dục thể thao.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc bổ sung quy định miễn học phí do các ngành này hiện nay gặp khó khăn trong tuyển sinh, nhu cầu của người học thấp trong khi đây là những ngành xã hội cần. Vì vậy, cần có chính sách hỗ trợ học phí để thu hút người học vào các ngành này.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định cũng bổ sung quy định miễn học phí với người học chương trình trung học nghề; người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025; người học các ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Dự thảo cũng chuyển thẩm quyền quy định danh mục các ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; các ngành, nghề đặc thù; một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo được miễn học phí cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay cho Thủ tướng Chính phủ như trước đây.

Theo vietnam+