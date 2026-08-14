Khen thưởng học sinh đoạt Huy chương Olympic khu vực - quốc tế

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định 2616/QĐ - UBND về việc tặng thưởng Bằng khen cho học sinh đoạt Huy chương và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh đoạt Huy chương Olympic khu vực - quốc tế.

Học sinh Đinh Xuân Phúc, lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế.

Theo quyết định, có 7 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm 3 học sinh và 4 giáo viên. Trong đó, học sinh Đinh Xuân Phúc, lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế. Hai học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương là Phan Tuấn Dũng đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật Lí Châu Á và Lương Đức Gia Bảo, cùng học lớp 12 chuyên Vật Lí đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật Lí Châu Âu.

Cùng được khen thưởng có các giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh, gồm: cô Phùng Thị Nga, thầy Trần Minh Hiếu, cô Hà Thị Thảo (Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc) và thầy Phạm Văn Đoàn (Trường THPT Chuyên Hùng Vương).

Mức thưởng cho một cá nhân là 3,8 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng trên 26 triệu đồng, được trích từ nguồn dự toán chi thi đua khen thưởng của tỉnh.

Việc khen thưởng kịp thời nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích nổi bật của các học sinh, đồng thời tôn vinh những nỗ lực của đội ngũ giáo viên trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua học tập, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trên địa bàn tỉnh.

Hiền Mai