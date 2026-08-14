Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khen thưởng học sinh đoạt Huy chương Olympic khu vực - quốc tế

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định 2616/QĐ - UBND về việc tặng thưởng Bằng khen cho học sinh đoạt Huy chương và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh đoạt Huy chương Olympic khu vực - quốc tế.

Khen thưởng học sinh đoạt Huy chương Olympic khu vực - quốc tếHọc sinh Đinh Xuân Phúc, lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế.

Theo quyết định, có 7 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm 3 học sinh và 4 giáo viên. Trong đó, học sinh Đinh Xuân Phúc, lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế. Hai học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương là Phan Tuấn Dũng đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật Lí Châu Á và Lương Đức Gia Bảo, cùng học lớp 12 chuyên Vật Lí đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật Lí Châu Âu.

Cùng được khen thưởng có các giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh, gồm: cô Phùng Thị Nga, thầy Trần Minh Hiếu, cô Hà Thị Thảo (Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc) và thầy Phạm Văn Đoàn (Trường THPT Chuyên Hùng Vương).

Mức thưởng cho một cá nhân là 3,8 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng trên 26 triệu đồng, được trích từ nguồn dự toán chi thi đua khen thưởng của tỉnh.

Việc khen thưởng kịp thời nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích nổi bật của các học sinh, đồng thời tôn vinh những nỗ lực của đội ngũ giáo viên trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua học tập, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trên địa bàn tỉnh.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Giáo viên Quốc tế Olympic hóa học Huy chương vàng Thi đua khen thưởng Châu Âu Châu Á
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn
2026-08-14 07:00:00

baophutho.vn Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn trở thành yêu cầu quan trọng đối với mỗi cơ sở đào...

Tiếp sức giáo dục mầm non vùng công nghiệp

Tiếp sức giáo dục mầm non vùng công nghiệp
2026-08-12 09:31:00

baophutho.vn Có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ 360.000 đồng/trẻ/tháng đối với trẻ mầm non là con...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long