Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 của Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh

- Kính thưa đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh!

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

- Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026).

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí thay mặt cho các Ban Đảng Trung ương; các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã về dự phiên khai mạc. Kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Kỳ họp thứ Ba diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của năm đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031; cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I vào thực tiễn phát triển. Đây là thời điểm có ý nghĩa quan trọng để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và đánh giá một năm sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời thảo luận, quyết nghị các giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026.

Những quyết sách được xem xét, thông qua tại kỳ họp sẽ góp phần phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng, nâng cao đời sống Nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong những năm tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; thiên tai cực đoan tác động mạnh đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Song được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương; sự lãnh chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự đoàn kết, đồng lòng, vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta chủ động khắc phục khó khăn, tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội; tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, dự kiến tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng năm 2026 tăng khoảng 10-10,5% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 34,1 nghìn tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 58,7% kế hoạch năm 2026.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; xử lý nhiều dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút vốn đầu tư và phát triển doanh nghiệp tăng cao so với cùng kỳ. Đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn. Tăng cường tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vật liệu phục vụ thi công,... Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu tăng trưởng khá. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo và triển khai đồng bộ.

Hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội được đảm bảo.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính tiếp tục được triển khai theo hướng tinh, gọn; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước được triển khai hiệu lực, hiệu quả. Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trên địa bàn được tổ chức thành công.

Tình hình an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, đời sống người dân được cải thiện và nâng cao.

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Kỳ họp lần này là kỳ họp giữa năm, dự kiến diễn ra trong 2 ngày làm việc, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng mà tại phiên trù bị, đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua. Ngoài các nội dung thường lệ theo luật định, HĐND tỉnh dự kiến sẽ thông qua 35 nghị quyết nhằm tạo hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận, chất vấn, giải trình tại kỳ họp và truyền hình trực tiếp phiên khai mạc; phiên chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình tại hội trường và phiên bế mạc kỳ họp để cử tri và Nhân dân theo dõi.

Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy vai trò, trọng trách của người đại biểu nhân dân, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào từng nội dung của Kỳ họp để HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trước Nhân dân, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri trong tỉnh.

Đối với UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, với trách nhiệm của mình và yêu cầu của kỳ họp, cần tiếp thu, giải trình rõ những nội dung kiến nghị của cử tri, nhất là các vấn đề chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, từ đó đưa ra các cam kết, giải pháp, thời gian cụ thể để thực hiện; đồng thời, có kế hoạch giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh, góp phần vào thành công của kỳ họp và tạo sự chuyển biến mới trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo.

Với tinh thần đó, Tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), HĐND tỉnh khoá 20, nhiệm kỳ 2026-2031.

Xin trân trọng cảm ơn !