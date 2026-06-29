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140 thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2025 được bố trí công tác

Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2025 tỉnh ban hành thông báo kết quả bố trí công tác đối với viên chức trúng tuyển tiếp nhận giáo viên mầm non; nhân viên ngành học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, GDNN-GDTX năm 2025.

140 thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2025 được bố trí công tác

Cô và trò Trường Mầm non Lâm Thao, xã Lâm Thao.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 10060/KH-UBND ngày 25/11/2025 của UBND tỉnh về tuyển dụng, tiếp nhận viên chức giáo viên mầm non và nhân viên ngành học mầm non, tiểu học, THCS, GDTX- GDNN năm 2025; Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 8/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận kết quả tuyển dụng năm 2025; Thực hiện Thông báo số 138/TB- HĐTD ngày 11/6/2026 của Hội đồng Tuyển dụng về kết quả kỳ tuyển dụng, tiếp nhận viên chức giáo viên mầm non; nhân viên ngành học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, GDNN-GDTX năm 2025; ngày 25/6/2026, Hội đồng Tuyển dụng tổ chức làm việc với các thí sinh đã trúng tuyển nhưng chưa được bố trí đơn vị công tác. Sau khi trao đổi, thảo luận và thống nhất phương án bố trí công tác, Hội đồng Tuyển dụng thông báo kết quả bố trí công tác, cụ thể như sau: Tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng công tác là 140 thí sinh. Tổng số thí sinh được bố trí công tác 140 thí sinh.

Việc hoàn thành bố trí công tác cho thí sinh trúng tuyển góp phần kịp thời bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trước năm học mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành Giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng năm 2025 Thí sinh Trúng tuyển Ngành giáo dục UBND tỉnh THCS Giáo viên mầm non tỉnh Phú Thọ Nhân viên Tuyển dụng viên chức
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