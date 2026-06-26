Chuyên gia dự báo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bên cạnh đáp án và mức độ khó của đề thi, phổ điểm các môn đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm bởi đây là cơ sở quan trọng để dự báo điểm chuẩn đại học trong mùa tuyển sinh năm nay.

Các chuyên gia dự báo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhìn chung không có nhiều biến động so với năm trước - Ảnh: VGP/Thu Trang

Phổ điểm chung được dự báo ổn định

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) cho rằng với cấu trúc, định dạng và ma trận đề thi từ năm ngoái đến năm nay tương đối ổn định, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhiều khả năng sẽ không có biến động lớn so với năm 2025.

Nhận định này cũng được nhiều giáo viên chia sẻ khi đánh giá đề thi năm nay tiếp tục bám sát định hướng đánh giá năng lực của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn bảo đảm tính kế thừa về cấu trúc và cách thức ra đề.

Theo thầy Phùng Duy Quang, Tổ trưởng tổ Toán Trường THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều), đề thi năm nay tiếp tục thể hiện rõ định hướng đánh giá năng lực của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. So với đề chính thức năm 2025, đề thi giữ được sự ổn định về cấu trúc, đồng thời tăng cường các yêu cầu về đọc hiểu, phân tích dữ liệu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Thầy Quang nhận định, đề thi được thiết kế theo nhiều mức độ nhận thức khác nhau, đáp ứng đồng thời hai mục tiêu là xét tốt nghiệp THPT và phục vụ tuyển sinh đại học. Phần đầu chủ yếu kiểm tra các kiến thức nền tảng như đạo hàm, nguyên hàm, logarit, xác suất, thống kê và hình học không gian, tạo điều kiện để học sinh có học lực trung bình đạt được mức điểm nền tảng.

Dự báo về kết quả thi, thầy Quang cho rằng phổ điểm môn Toán năm nay có thể tập trung chủ yếu trong khoảng từ 5 đến 7 điểm. Điểm trung bình toàn quốc được dự báo dao động quanh mức 5,8-6,2 điểm, cao hơn mặt bằng năm trước.

Đối với môn Ngữ văn, cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh, giáo viên Ngữ văn của hệ thống giáo dục Tuyensinh247, nhận định đề thi năm nay tiếp tục kế thừa tinh thần đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi các câu hỏi được xây dựng theo hệ thống thể loại, góp phần hạn chế tình trạng học tủ, học thuộc lòng và đánh giá chính xác hơn năng lực đọc hiểu, cảm thụ, phân tích của học sinh.

Theo cô Quỳnh Anh, đề thi có tính phân hóa khá rõ, đặc biệt ở phần làm văn. Phổ điểm môn Ngữ văn năm nay được dự báo dao động trong khoảng 7,5-8,5 điểm, trong đó mức điểm tập trung nhiều nhất có thể quanh ngưỡng 7,5-8 điểm.

Phổ điểm từng môn được dự báo có những biến động khác nhau tùy theo mức độ phân hóa của đề thi - Ảnh: VGP/Thu Trang

Một số môn có thể tăng hoặc giảm nhẹ

Ở môn Hóa học, thầy Phạm Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, dự báo phổ điểm có xu hướng giảm nhẹ so với năm trước.

Theo dự báo, điểm trung bình môn Hóa học năm nay vào khoảng 5,8-6 điểm, thấp hơn đôi chút so với mức 6,06 điểm của năm 2025.

Thầy Tùng cho rằng đề thi năm nay tiếp tục định hướng đánh giá năng lực toàn diện, tăng cường các yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn, quan sát thí nghiệm và giải quyết các tình huống thực tiễn. Điều này đòi hỏi học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn phải có khả năng vận dụng linh hoạt để xử lý các dạng câu hỏi mới.

Với môn Lịch sử, cô Mai Trang, giáo viên Hệ thống Tuyensinh247.com cho biết, phổ điểm năm 2026 dự kiến tương đối ổn định so với năm 2025 nhưng có thể nhích lên nhẹ.

Điểm trung bình được dự báo trong khoảng 6,5-7 điểm, cao hơn mức 6,25 điểm của năm trước. Mức điểm có số lượng thí sinh đạt được nhiều nhất có thể tập trung quanh ngưỡng 7 điểm. Theo cô Mai Trang, với cơ cấu khoảng 70% câu hỏi cơ bản và 30% câu hỏi phân hóa, phổ điểm môn Lịch sử năm nay được kỳ vọng tập trung hơn và ít phân tán.

Đối với môn Tiếng Anh, thầy Nguyễn Quốc Sinh, giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều, Hà Nội) dự báo, phổ điểm chủ yếu tập trung trong khoảng 5,5-6 điểm. Theo thầy Sinh, mặt bằng điểm thi năm nay có thể khả quan hơn so với năm trước. Một phần nguyên nhân đến từ việc đề thi được đánh giá là “dễ thở” hơn, đồng thời học sinh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn sau khi rút kinh nghiệm từ kỳ thi năm 2025.

Nhìn tổng thể, các dự báo ban đầu cho thấy phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhiều khả năng sẽ không có biến động lớn so với năm trước. Một số môn được dự báo tăng nhẹ, một số môn có thể giảm nhẹ, song mặt bằng chung vẫn tương đối ổn định.

Dù dự báo ở từng môn có sự khác biệt nhất định, đa số chuyên gia đều cho rằng mặt bằng điểm năm nay sẽ không biến động mạnh so với năm 2025. Điều này đồng nghĩa điểm chuẩn đại học ở phần lớn ngành, lĩnh vực nhiều khả năng cũng sẽ không xuất hiện những biến động quá lớn nếu không có thay đổi đáng kể về chỉ tiêu tuyển sinh hoặc phương thức xét tuyển.

Theo chinhphu.vn