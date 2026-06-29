Tai nạn giao thông đường thủy tại trụ T5, cầu Sông Lô

Thông tin từ Ban quản lý Dự án sửa chữa cầu Sông Lô, vào hồi 7 giờ sáng nay (29/6) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy khiến 2 tàu va chạm nặng. Vị trí va chạm được xác định tại trụ T5, khu vực cầu Sông Lô đang được tiến hành sửa chữa.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, ông Tô Minh Nghĩa - Chỉ huy trưởng UDIDECO, đơn vị thi công, sửa chữa cầu Sông Lô, thông tin: Nguyên nhân ban đầu được xác định là do 2 tàu bị trôi neo nên đã xảy ra va chạm. Tuy nhiên, vụ TNGT đường thủy không ảnh hưởng đến trụ T5; công tác thi công, sửa chữa cầu Sông Lô vẫn tiến hành bình thường.

Hiện trường vụ TNGT đường thủy sáng 29/6.

Một phần mũi tàu hàng đã chìm xuống nước.

Vị trí vụ TNGT đường thủy được cho là sát trụ T5 thuộc khu vực sửa chữa cầu Sông Lô.

Minh Tự