Ép buộc học sinh học thêm, giáo viên có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Ép buộc học sinh học thêm trái quy định sẽ bị phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng là nội dung được nêu trong dự thảo nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Nội dung được đề cập tại dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục hiện đang lấy ý kiến góp ý, dự kiến ban hành trong năm 2026.

Theo dự thảo nghị định, các hành vi vi phạm trong quản lý và tổ chức dạy thêm, học thêm được phân thành nhiều nhóm với mức xử phạt tăng dần theo tính chất và mức độ vi phạm.

Ở mức nhẹ nhất, giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường nhưng báo cáo chưa đầy đủ hoặc cập nhật chậm với hiệu trưởng; cơ sở dạy thêm công khai chưa đầy đủ thông tin; hoặc lưu trữ hồ sơ chưa đầy đủ sẽ bị phạt cảnh cáo nếu chưa gây hậu quả hoặc làm phát sinh xung đột lợi ích.

Mức phạt từ 2 - 5 triệu đồng được đề xuất áp dụng đối với giáo viên đang dạy học tại nhà trường tham gia dạy thêm bên ngoài không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, không trung thực, không cập nhật kịp thời với hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức dạy thêm.

Lôi kéo, ép buộc học sinh học thêm ở ngoài nhà trường, giáo viên có thể bị xử phạt tới 50 triệu đồng.

Đối với các vi phạm trong tổ chức dạy thêm tại trường học, dự thảo đề xuất mức phạt từ 5 -10 triệu đồng. Các hành vi gồm tổ chức dạy thêm sai đối tượng, vượt thời lượng quy định, xếp lớp quá 45 học sinh hoặc không xếp lớp dạy thêm theo từng môn, không công khai kế hoạch dạy thêm hoặc không quy định rõ trách nhiệm của giáo viên trong quy tắc ứng xử.

Thậm chí, nhà trường không cụ thể hóa trách nhiệm và hành vi ứng xử của nhà giáo khi tham gia dạy thêm hoặc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong quy tắc ứng xử của nhà giáo theo quy định cũng bị đề xuất phạt đến 5 triệu đồng.

Đáng chú ý, dự thảo quy định giáo viên đang giảng dạy chính khóa nếu dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mình đang được phân công giảng dạy sẽ bị đề xuất xử phạt từ 10-20 triệu đồng.

Cùng mức phạt này còn có các hành vi như giáo viên trường công lập tham gia quản lý, điều hành cơ sở dạy thêm; tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học trái quy định; xếp lịch học thêm xen kẽ thời khóa biểu chính khóa hoặc dạy trước chương trình; không công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về dạy thêm, học thêm.

Đối với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường, mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng được áp dụng nếu bố trí giáo viên dạy thêm có thu tiền đối với chính học sinh mình đang dạy ở trường; cho phép giáo viên công lập tham gia điều hành cơ sở; cắt giảm nội dung chương trình chính khóa để đưa sang dạy thêm hoặc lợi dụng quan hệ với giáo viên nhằm tổ chức dạy thêm gây xung đột lợi ích.

Mức xử phạt cao nhất trong dự thảo là 30 - 50 triệu đồng, áp dụng đối với một trong bốn hành vi gồm:

Tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền khi chưa đăng ký kinh doanh theo quy định.

Cho phép, bố trí hoặc thỏa thuận để giáo viên thuộc trường công lập tham gia quản lý, điều hành hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường.

Tổ chức dạy thêm nhằm trục lợi, ép buộc hoặc lôi kéo học sinh học thêm trái quy định.

Tiếp tục tổ chức dạy thêm sau khi đã bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt.

Bên cạnh xử phạt bằng tiền, dự thảo còn đề xuất nhiều hình thức xử phạt bổ sung, gồm đình chỉ hoạt động dạy thêm từ 1 - 3 tháng, 3 - 6 tháng hoặc 6 - 12 tháng tùy theo mức độ vi phạm.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải thực hiện nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc chấm dứt hoạt động dạy thêm trái quy định; công khai đầy đủ thông tin; bố trí lại lớp học đúng quy định; giảm sĩ số lớp học thêm; dạy bù phần kiến thức đã cắt giảm; hoàn trả khoản tiền thu trái quy định cho học sinh; nộp lại khoản lợi bất hợp pháp và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh cùng các bên liên quan.

Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT áp dụng từ 14/2/2025, quy định các trường học chỉ được dạy thêm 3 nhóm học sinh gồm: chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi và phải miễn phí. Giáo viên không được thu tiền học thêm từ học sinh trên lớp của mình. Mỗi môn học không dạy thêm quá 2 tiết/tuần. Giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường không được dạy chính học sinh chính khóa trên lớp. Cấm dạy thêm các môn văn hóa đối với học sinh tiểu học.

Sau thời gian triển khai, Thông tư 29 vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều, trong đó nhiều phụ huynh cho rằng, việc siết dạy thêm trong trường học khiến nhiều gia đình mất nhiều chi phí học thêm ở ngoài nhiều hơn trước đây. Thay vì được quản lý tại trường, học sinh phải học thêm trong các phòng thuê không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất.

Ngày 31/3/2026, Bộ GD&ĐT công bố Thông tư 19, sửa đổi Thông tư 29, trong đó vẫn giữ nguyên 3 nhóm học thêm trong nhà trường; mỗi môn học được dạy thêm trong trường không quá 2 tiết/tuần. Trường hợp học sinh có nhu cầu vượt quá 2 tiết/tuần, hiệu trưởng đề xuất, giám đốc sở xem xét cho điều chỉnh thời lượng.

Thông tư mới cũng quy định thêm Sở GD&ĐT và UBND cấp xã bắt buộc thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh về dạy thêm, học thêm.

Theo tienphong.vn