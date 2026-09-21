Doanh nghiệp giao nhận có nên chuyển sang xe van điện?

"Doanh nghiệp giao nhận có nên chuyển sang xe van điện?" là một câu hỏi được nhiều đơn vị logistics quan tâm.

Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử đang kéo theo nhu cầu giao nhận hàng hóa ngày càng lớn, đặc biệt tại các đô thị. Với doanh nghiệp vận chuyển, phương tiện không đơn thuần là công cụ chở hàng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí trên mỗi đơn, khả năng đáp ứng lịch giao và hiệu quả khai thác đội xe.

Câu trả lời không chỉ phụ thuộc vào giá mua xe. Quãng đường vận hành mỗi ngày, đặc điểm tuyến giao hàng, khả năng bố trí điểm sạc, tải trọng và tổng chi phí sử dụng đều cần được tính toán. Với những tuyến vận chuyển phù hợp, các dòng xe van điện như SRM E60 , SRM E80 đang mở ra thêm lựa chọn cho doanh nghiệp muốn từng bước điện hóa đội xe.

Áp lực tối ưu chi phí của doanh nghiệp giao nhận

Đặc thù của ngành giao nhận là phương tiện phải hoạt động với tần suất tương đối cao. Một chiếc xe có thể thực hiện nhiều điểm lấy và giao hàng trong ngày, thường xuyên dừng – khởi hành và di chuyển liên tục giữa kho, cửa hàng, điểm tập kết và địa chỉ khách hàng.

Khi quy mô đơn hàng tăng lên, số lượng phương tiện cũng tăng theo. Lúc này, những khoản chi phí tưởng như nhỏ trên từng xe có thể trở thành con số đáng kể khi tính trên toàn bộ đội phương tiện trong thời gian dài.

Nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa và thời gian xe phải tạm dừng khai thác đều ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến tổng chi phí sở hữu và vận hành phương tiện thay vì chỉ so sánh giá mua ban đầu.

Đây cũng là một trong những yếu tố khiến xe van sử dụng năng lượng điện nhận được nhiều sự chú ý trong lĩnh vực logistics.

Vì sao xe van điện phù hợp với một số mô hình giao nhận?

Xe van vốn sở hữu nhiều đặc điểm phù hợp với hoạt động giao nhận. Thiết kế khoang hàng kín giúp bảo vệ hàng hóa trước nắng, mưa và môi trường bên ngoài, đồng thời thuận tiện cho việc sắp xếp bưu kiện, hàng tiêu dùng, thực phẩm đóng gói, linh kiện hay nhiều loại hàng hóa khác.

Khi kết hợp với hệ truyền động điện, dòng phương tiện này có thêm những đặc điểm đáng chú ý.

Thay vì sử dụng xăng hoặc dầu trực tiếp, xe điện sử dụng năng lượng được lưu trữ trong pin để cung cấp cho mô-tơ. Xe vận hành tương đối êm và không phát sinh khí thải trực tiếp từ động cơ.

Đối với hoạt động giao hàng đô thị, một lợi thế khác nằm ở tính chất của tuyến đường. Nhiều doanh nghiệp đã có sẵn các tuyến giao nhận tương đối cố định: Xe rời kho vào buổi sáng, thực hiện giao hàng trong một khu vực nhất định rồi trở lại kho hoặc điểm tập kết.

Khi lịch trình có thể dự đoán, doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong việc tính toán quãng đường và bố trí thời gian sạc xe.

Chi phí vận hành là yếu tố đáng để doanh nghiệp tính toán

Một trong những lý do doanh nghiệp cân nhắc chuyển sang xe điện là bài toán năng lượng.

Với đội xe sử dụng động cơ đốt trong, chi phí xăng dầu biến động theo giá nhiên liệu và quãng đường khai thác. Khi một doanh nghiệp sở hữu nhiều phương tiện chạy hàng ngày, nhiên liệu có thể trở thành một khoản chi phí vận hành đáng kể.

Xe van điện sử dụng điện năng thay cho xăng, dầu, tạo ra một phương án khác để doanh nghiệp tính toán chi phí trên mỗi kilomet vận chuyển.

Ngoài ra, cấu tạo hệ truyền động điện khác với động cơ đốt trong nên một số hạng mục bảo dưỡng truyền thống cũng không còn tương tự.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không nên chỉ dựa vào yếu tố “tiền điện rẻ hơn tiền xăng” để quyết định đầu tư. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào giá mua phương tiện, quãng đường chạy mỗi ngày, điều kiện sạc, tuổi thọ và chi phí liên quan đến pin, tải trọng hàng hóa cũng như thời gian dự kiến sử dụng xe.

Một phép tính tổng thể trong vài năm khai thác sẽ có giá trị hơn việc chỉ so sánh chi phí năng lượng trong một ngày.

Xe van điện đặc biệt đáng chú ý với giao hàng chặng cuối

“Last-mile delivery” – giao hàng chặng cuối – là một trong những công đoạn quan trọng của logistics hiện đại. Xe thường di chuyển từ kho hoặc điểm tập kết tới nhiều địa chỉ khách hàng trong cùng một khu vực.

Đây là môi trường mà xe van điện có thể phát huy những đặc điểm của mình.

Các tuyến giao hàng thường nằm trong phạm vi xác định, có nhiều điểm dừng và phương tiện quay lại kho sau khi hoàn thành lịch trình. Nếu quãng đường nằm trong khả năng vận hành của xe, doanh nghiệp có thể sạc vào cuối ngày hoặc bố trí sạc vào khoảng thời gian phương tiện không hoạt động.

Bên cạnh chuyển phát nhanh và thương mại điện tử, mô hình này còn xuất hiện ở các doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng, siêu thị, chuỗi cửa hàng, thực phẩm, đồ gia dụng, linh kiện và nhiều ngành bán lẻ khác.

Do đó, thay vì đặt câu hỏi xe điện có thể thay thế toàn bộ xe giao hàng hay không, doanh nghiệp có thể xem xét những tuyến nào phù hợp để chuyển đổi trước .

Xe van điện – một phương án cho bài toán logistics dài hạn

Sự phát triển của xe điện đang tạo ra thêm lựa chọn cho ngành vận tải hàng hóa. Đối với doanh nghiệp giao nhận, giá trị của xe van điện không chỉ nằm ở yếu tố năng lượng xanh mà còn ở khả năng xây dựng một mô hình vận hành phù hợp với đặc thù giao hàng đô thị.

Nếu doanh nghiệp có tuyến vận chuyển tương đối ổn định, chủ động được địa điểm sạc và khai thác phương tiện với tần suất cao, việc nghiên cứu chuyển đổi một phần đội xe sang xe điện là phương án đáng để xem xét.

Các dòng SRM E60 và SRM E80 đang góp phần mở rộng lựa chọn xe thương mại chạy điện cho khách hàng Việt Nam, từ hộ kinh doanh đến các đơn vị vận tải và giao nhận hàng hóa.

Ô Tô Thái Phong hiện cung cấp các dòng xe van điện SRM chính hãng , trong đó SRM E60 và SRM E80 là hai sản phẩm chủ lực dành cho nhu cầu kinh doanh, giao nhận và vận chuyển hàng hóa.

Khách hàng được hỗ trợ tư vấn dựa trên quãng đường vận hành dự kiến, loại hàng hóa, tần suất sử dụng, nhu cầu về khoang hàng và điều kiện sạc. Bên cạnh đó là các chính sách về giá, hỗ trợ phương án tài chính, bảo hành và bảo dưỡng theo từng dòng xe.

Đơn vị Ô Tô Thái Phong được coi là một trong những đơn vị cung cấp xe van điện với chính sách tốt nhất thị trường.

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