Thông báo đấu giá quyền thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (quỹ đất 5%), 137 thửa do UBND xã Toàn Thắng quản lý (lần 1)

1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 2, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Toàn Thắng.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (quỹ đất 5%): Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Toàn Thắng (Địa chỉ: thôn Bùi Nước, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ).

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên, đấu giá lẻ từng thửa đất. Mỗi hồ sơ hợp lệ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá 01 lô/thửa đất.

4. Tài sản đấu giá:

4.1. Tên tài sản: Quyền thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (quỹ đất 5%) đất do UBND xã Toàn Thắng quản lý (lần 1).

4.2. Tổng số thửa đất đưa ra đấu giá quyền thuê đất là: 137 thửa.

4.3. Với tổng diện tích: 238.112 m2, phân bố tại các thôn: Gia Phú, Trang, Tân Lập, Bận Dọi, Chiềng Cò, Mương Dạ, Ào U, Mường Sống, Trăng Tà, Đoàn Kết (Xóm Trám, Xóm Rên), Đừng, Đông Sơn và Chiềng Đồi.

4.4. Các loại đất đưa ra đấu giá quyền thuê đất gồm:

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK);

- Đất trồng cây hàng năm khác còn lại (HNK);

- Đất trồng lúa nước (LUC, LUK);

- Đất nuôi trồng thủy sản (TSN);

- Đất khác theo hồ sơ địa chính (DNL);

4.5. Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền thuê quỹ đất nông nghiệp của các thửa đất là: 196.893.200 đồng (một trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi ba nghìn, hai trăm đồng).

4.6. Chi tiết tài sản đấu giá: (Có bảng kê chi tiết các thửa đất kèm theo).

(Chi tiết tài sản tham khảo trong Hồ sơ đấu giá).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 24/9/2026 đến ngày 06/10/2026, tại các thôn: Gia Phú, Trang, Tân Lập, Bận Dọi, Chiềng Cò, Mương Dạ, Ào U, Mường Sống, Trăng Tà, Đoàn Kết (Xóm Trám, Xóm Rên), Đừng, Đông Sơn và Chiềng Đồi, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá

6.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 07h30’ ngày 24/9/2026 đến 17h00’ ngày 06/10/2026.

6.2. Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Toàn Thắng (Địa chỉ: thôn Bùi Nước, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ).

7. Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước

7.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 07h30’ ngày 24/9/2026 đến 17h00’ ngày 06/10/2026.

7.2. Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 3012.6666.7.9999 của Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát; mở tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Phương Lâm Hòa Bình.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá (Buổi công bố giá): Bắt đầu từ 09h00’ phút ngày 09/10/2026; địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: thôn Bùi Nước, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ).

Mọi thông tin xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ (ĐT: 0978.412.123).

Thông báo số 511 của Cty Thành Phát_1789697797.pdf