Đặt hàng iPhone Duo ở đâu? Những điều cần biết trước ngày mở bán

iPhone Duo sẽ bắt đầu nhận đặt trước tại Việt Nam từ 19h ngày 16/10/2026 và chính thức có hàng từ ngày 23/10. Trước thời điểm này, người dùng quan tâm đến chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple cần lưu ý nơi phân phối, phiên bản, mức giá và đặc biệt là khác biệt về SIM trước khi lựa chọn.

iPhone Duo có thể đặt hàng ở đâu tại Việt Nam?

Theo lịch chính thức từ Apple, iPhone Duo bắt đầu nhận đặt trước tại Việt Nam từ 19h ngày 16/10/2026 và có hàng từ 23/10/2026. Việt Nam nằm trong hơn 70 quốc gia và khu vực được mở đặt trước sản phẩm trong đợt đầu.

Apple cho biết từ ngày 23/10, iPhone Duo sẽ có hàng trên Apple Store trực tuyến tại Việt Nam cũng như tại cửa hàng của một số nhà mạng và đối tác được lựa chọn, tùy tình trạng nguồn hàng của từng đơn vị.

Các nhà bán lẻ trong nước như Viettel Store cũng đã cập nhật thông tin về iPhone Duo và lịch phát hành của sản phẩm. Hệ thống này cũng đang phân phối các sản phẩm thuộc thế hệ iPhone 18, trong đó iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã lên kệ từ ngày 18/9.

Cùng theo dõi để cập nhật lịch đặt trước và mở bán iPhone Duo tại các đại lý bán lẻ như Viettel Store

Cần biết gì trước ngày đặt hàng iPhone Duo?

Điểm đầu tiên cần cân nhắc là giá bán. Apple công bố iPhone Duo tại Việt Nam với bốn mức dung lượng: 256GB giá 64,999 triệu đồng; 512GB giá 71,499 triệu đồng; 1TB giá 84,499 triệu đồng và 2TB giá 103,999 triệu đồng. Máy có hai lựa chọn màu gồm Trắng Ánh Sao và Trời Đêm.

Giá bán iPhone Duo tại Việt Nam.

Khoảng chênh lệch gần 39 triệu đồng giữa phiên bản 256GB và 2TB khiến dung lượng trở thành yếu tố đáng cân nhắc trước ngày đặt hàng. Người chủ yếu sử dụng ứng dụng, mạng xã hội và lưu trữ dữ liệu trên đám mây có thể có nhu cầu khác với người thường xuyên quay video, lưu nhiều ảnh hoặc muốn sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Một lưu ý quan trọng khác là iPhone Duo sử dụng eSIM và không có khe SIM vật lý. eSIM cho phép chuyển hoặc đăng ký gói cước bằng phương thức kỹ thuật số, lưu nhiều eSIM trên thiết bị và sử dụng hai số điện thoại cùng lúc. Với người đang sử dụng SIM vật lý, đây là yếu tố nên kiểm tra trước với nhà mạng thay vì chờ đến khi nhận máy mới thực hiện chuyển đổi.

iPhone Duo sở hữu thiết kế ấn tượng.

Thiết kế cũng tạo ra khác biệt lớn so với những chiếc iPhone truyền thống. iPhone Duo sở hữu màn hình gập Super Retina XDR 7,6 inch ở bên trong và màn hình ngoài 5,4 inch. Apple cho biết đây là chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng, sử dụng khung và ốp bản lề bằng titan cấp 5.

Cấu trúc gập cũng mở ra những cách sử dụng khác, chẳng hạn đặt máy vuông góc trên mặt phẳng để xem nội dung hoặc dựng thiết bị ở các góc khác nhau. Đây là khác biệt cần cân nhắc nếu người dùng đang phân vân giữa Duo và một mẫu iPhone dạng thanh truyền thống.

Nên chọn phiên bản nào khi iPhone Duo mở bán?

Việc xác định trước dung lượng, màu sắc và khả năng sử dụng eSIM có thể giúp người mua thu hẹp lựa chọn ngay từ trước ngày 16/10. Đây là điều đáng chú ý với iPhone Duo khi sản phẩm có tới bốn mức dung lượng nhưng chỉ hai lựa chọn màu.

Bên cạnh đó, người dùng nên theo dõi chính sách được công bố chính thức tại đơn vị dự kiến đặt máy, gồm thời gian bắt đầu nhận đặt trước, điều kiện đặt cọc nếu có, hình thức nhận hàng và thời gian giao dự kiến. Những chính sách này có thể khác nhau giữa các đơn vị phân phối và phụ thuộc vào nguồn hàng thực tế.

Người mua cũng cần thận trọng với những lời mời đặt cọc xuất hiện trước thời điểm nhận đặt trước chính thức, đặc biệt nếu bên bán không cung cấp rõ thông tin sản phẩm, chính sách hoàn cọc hoặc thời gian giao máy. Apple xác nhận mốc đặt trước tại Việt Nam là 19h ngày 16/10, do đó đây là thời điểm tham chiếu quan trọng khi kiểm tra thông tin.

Như vậy, người dùng Việt Nam sẽ có thể đặt trước iPhone Duo từ 19h ngày 16/10 và nhận máy từ ngày 23/10/2026. Trước ngày mở bán, thay vì chỉ quan tâm đến việc đặt máy ở đâu, người mua nên xác định rõ phiên bản dung lượng, màu sắc, khả năng chuyển sang eSIM và theo dõi chính sách chính thức của từng đơn vị phân phối. Với một sản phẩm có thiết kế và mức giá khác biệt đáng kể so với iPhone truyền thống, những bước chuẩn bị này giúp quyết định mua dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế hơn.