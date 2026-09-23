Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Phú Thọ thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Phú Thọ có nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc tại Hội sở và các Agribank Chi nhánh loại II trực thuộc Agribank Chi nhánh Phú Thọ (Chi nhánh Tân Sơn, Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy) với 14 chỉ tiêu tuyển dụng.

I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Chi nhánh loại II có nhu cầu tuyển dụng Vị trí Tín dụng Vị trí Kế toán Vị trí Pháp chế Vị trí Lái xe Hội sở 1 1 Chi nhánh Tân Sơn Phú Thọ 2 Chi nhánh Cẩm Khê Phú Thọ 1 1 Chi nhánh Tam Nông Phú Thọ 1 1 1 Chi nhánh Thanh Sơn Phú Thọ 1 Chi nhánh Yên Lập Phú Thọ 1 1 Chi nhánh Thanh Thủy Phú Thọ 1 1 Cộng 7 4 1 2

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

Ứng viên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; trình độ và năng lực chuyên môn theo yêu cầu vị trí, chức danh lao động cần tuyển dụng; đáp ứng theo các quy định của Agribank.

1. Về độ tuổi: Ứng viên dự tuyển vị trí lao động chuyên môn nghiệp vụ có độ tuổi không quá 35, một số trường hợp cần thu hút lao động giỏi thì độ tuổi không quá 40.

2. Về trình độ đào tạo

- Đối với ứng viên vị trí chuyên môn nghiệp vụ (tín dụng, kế toán, pháp chế): Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Thanh toán quốc tế, Quản trị kinh doanh, Luật ...).

- Đối với ứng viên dự tuyển vào các chi nhánh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kinh tế...); ưu tiên ứng viên là người địa phương, có đăng ký thường trú tại nơi Chi nhánh có chỉ tiêu tuyển dụng; có cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị ít nhất 05 năm nếu được tuyển dụng.

- Đối với vị trí lao động đặc thù:

Ứng viên vị trí lái xe: Tốt nghiệp THPT trở lên, có giấy phép lái xe được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp từ hạng B2 hoặc hạng B trở lên.

3. Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng

4. Về lý lịch: Có lý lịch rõ ràng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng ...

5. Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,60 m trở lên, nữ cao từ 1,55 m trở lên. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc, có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp trong thời gian 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, ứng viên phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của Agribank.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Agribank) ghi rõ nguyện vọng làm việc, cam kết chấp hành các quy định về lao động và quản lý lao động của Agribank nếu được tuyển dụng. Ứng viên được đăng ký 02 nguyện vọng:

- Nguyện vọng 1: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc theo nguyện vọng cá nhân (danh sách các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng nêu trên).

- Nguyện vọng 2: Địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng phân công, trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 05 năm (nếu được tuyển dụng).

2. Sơ yếu lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao chứng thực các văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

4. Bản sao chứng thực Căn cước công dân.

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Bản sao các Quyết định, Hợp đồng lao động hoặc sổ Bảo hiểm xã hội,... chứng minh quá trình công tác của ứng viên đối với trường hợp tuyển dụng vào vị trí công việc yêu cầu bắt buộc có kinh nghiệm liên quan.

7. Giấy tờ khác (nếu có).

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Đối với tuyển dụng vị trí lao động chuyên môn nghiệp vụ (tín dụng, kế toán, pháp chế): ứng viên dự tuyển phải tham dự qua các vòng:

- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ trước khi thi chuyên môn nghiệp vụ (ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 2).

Đối với ứng viên dự tuyển vị trí tín dụng, kế toán, pháp chế có 3 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến vị trí tuyển dụng, làm việc tại các công ty kiểm toán lớn (Deloitte, E&Y, PwC, KPMG...), ngân hàng lớn (Vietinbank ,Vietcombank, BIDV,...) hoặc ứng viên tốt nghiệp loại xuất sắc các trường đại học hàng đầu khối ngành kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Đại học RMIT, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Đại học kinh tế - Luật, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học kinh tế - Đại học Huế, Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ) qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 3 (phỏng vấn) mà không phải tham gia thi vòng 2.

- Vòng 2: Thi trắc nghiệm chuyên môn nghiệp vụ trên máy tính (hệ thống E-learning).

- Vòng 3: Phỏng vấn.

2. Đối với tuyển dụng vị trí lái xe: Tổ chức sơ tuyển hồ sơ + kiểm tra tay nghề lái xe + phỏng vấn.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Địa điểm nhận hồ sơ:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Hội trường tầng 5, nhà làm việc Trụ sở Agribank Chi nhánh Phú Thọ; Số 9, đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại 02103.810.407.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/9/2026 đến hết ngày 30/9/2026 (sáng từ 8h00’ - 11h30', chiều từ 13h30' - 17h00’; các ngày từ thứ 2 đến thứ 6).

* Thông tin chi tiết về tuyển dụng lao động Đợt 1 năm 2026, ứng viên tham khảo tại địa chỉ http://www.agribank.com.vn