iPhone 18 Pro Max đã thực sự thuyết phục người dùng từ iPhone 15 Pro Max cũ lên đời?

iPhone 15 Pro Max cũ vẫn đáp ứng tốt nhiều nhu cầu sử dụng, nhưng iPhone 18 phiên bản Pro Max đã mang đến những thay đổi đáng chú ý sau ba thế hệ. Vậy những nâng cấp này đã đủ thuyết phục người dùng 15 Pro Max cũ chi thêm để lên đời iPhone 18 Pro Max hay chưa?

Từ iPhone 15 Pro Max cũ lên iPhone 18 Pro Max 256GB: sau 3 năm khác biệt ở điểm nào?

Sau ba năm, sự khác biệt giữa 15 Pro Max cũ và iPhone 18 Pro Max 256GB thể hiện rõ ở camera, thời lượng pin và khả năng duy trì hiệu năng. Bên cạnh đó, người dùng cũng cần cân nhắc sự thay đổi về kích thước và trọng lượng khi chuyển sang thế hệ mới.

Camera khẩu độ biến thiên phù hợp với người thường xuyên chụp và quay

iPhone 15 Pro Max cũ sở hữu camera chính 48MP với khẩu độ ƒ/1.78, kết hợp camera Ultra Wide và Telephoto 5x đều có độ phân giải 12MP. Trên iPhone 18 Pro Max, cả ba camera đều được nâng lên 48MP, trong đó camera chính hỗ trợ bốn mức khẩu độ gồm ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 và ƒ/4.0.

Camera nâng cấp trải nghiệm quay chụp.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng chủ động điều chỉnh cách ghi nhận hình ảnh thay vì chỉ tăng độ phân giải. Khẩu độ lớn hỗ trợ thu sáng và tạo vùng nét mỏng hơn, trong khi ƒ/4.0 phù hợp khi cần tăng độ sâu trường ảnh, chẳng hạn lúc chụp nhóm hoặc những khung hình cần nhiều chủ thể cùng rõ nét.

Pin và hiệu năng đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày dài

So với iPhone 15 Pro Max cũ dùng chip A16 Bionic, 18 Pro Max sử dụng chip A20 Pro kết hợp buồng hơi thế hệ mới, tập trung vào khả năng duy trì hiệu năng ổn định trong các tác vụ kéo dài. Cấu hình này phù hợp với người thường xuyên chơi game, quay video liên tục hoặc xử lý công việc nặng trong thời gian dài.

Nổi bật với thời lượng phát video lên đến 43 giờ.

Theo Apple, iPhone 18 Pro Max cho thời gian phát video tối đa 43 giờ, cao hơn mức 29 giờ trên 15 Pro Max. Máy cũng có thể sạc 50% trong khoảng 15 phút khi dùng bộ tiếp hợp từ 60W hỗ trợ Cung Cấp Điện Áp Linh Hoạt và cáp USB-C. Trong khi iPhone 15 Pro Max cũ sạc pin mất khoảng 30 phút với bộ tiếp hợp từ 20W.

Màn hình rộng hơn, Dynamic Island nhỏ gọn hơn

iPhone 18 Pro Max 256gb nâng kích thước màn hình từ 6.7 lên 6.9 inch, đồng thời thu nhỏ Dynamic Island để tối ưu thêm không gian hiển thị so với iPhone 15 Pro Max cũ. Sự thay đổi này hữu ích khi xem phim, chơi game hoặc theo dõi Hoạt Động Trực Tiếp, đặc biệt với người thường xuyên sử dụng điện thoại cho nội dung đa phương tiện.

Tuy nhiên, kích thước lớn hơn cũng đi kèm trọng lượng tăng từ 221 lên 249g, tương đương thêm 28g so với iPhone 15 Pro Max. Với người dùng đã quen sử dụng iPhone 15 Pro Max bằng một tay trong thời gian dài thì nên cầm thử trực tiếp trước khi quyết định nâng cấp.

iPhone 18 Pro Max 256GB có đủ thuyết phục người dùng lên đời từ iPhone 15 Pro Max cũ?

Hiện nay, iPhone 18 Pro Max có mức giá từ 39.999.000 đồng, trong khi iPhone 15 Pro Max 256GB cũ từ 19.790.000 đồng. Mức chênh hơn 20 triệu đồng sẽ phù hợp hơn với người dùng cần nâng cấp về camera khẩu độ biến thiên và khả năng duy trì hiệu năng khi xử lý tác vụ nặng.

Nâng cấp điện thoại dựa trên nhu cầu sử dụng.

Nếu bạn thường xuyên quay video dài, chụp ảnh có chủ đích hoặc sử dụng điện thoại với cường độ cao thì iPhone 18 Pro Max là sự lựa chọn đáng cân nhắc. Ngược lại, với nhu cầu chủ yếu là mạng xã hội, liên lạc, chụp ảnh và các tác vụ hằng ngày, iPhone dòng 15 Pro Max cũ vẫn có thể đáp ứng phần lớn trải nghiệm sử dụng.

Mua iPhone 18 Pro Max 256GB ở đâu uy tín?

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Bên cạnh đó, CellphoneS áp dụng ưu đãi lên đến 5 triệu đồng khi lên đời và hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Người mua còn có thể tham khảo S-Buyback với cam kết mua lại tối thiểu 65% giá trị máy trong 15 tháng giúp chủ động hơn nếu có nhu cầu đổi máy về sau.

iPhone 18 Pro Max đã thuyết phục người dùng iPhone 15 Pro Max cũ nâng cấp ở camera, pin và hiệu năng. Nếu những thay đổi này phù hợp với nhu cầu sử dụng thì đây là thời điểm đáng cân nhắc lên đời sau ba năm. Tham khảo iPhone 18 Pro Max và ưu đãi thu cũ lên đời tại CellphoneS để tối ưu chi phí mua máy.