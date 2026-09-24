5 sai lầm khi chọn chậu rửa y tế cần tránh

Trong các cơ sở khám chữa bệnh, chậu rửa inox là thiết bị được nhân viên y tế tiếp xúc với tần suất dày đặc hàng ngày. Đây không chỉ là nơi rửa tay thông thường mà còn là chốt chặn quan trọng trong quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến mà các chủ đầu tư và đơn vị thi công cần tránh.

Chọn chậu rửa y tế theo giá thấp nhất

Mức giá đầu tư ban đầu luôn là chỉ số dễ so sánh nhất trên bảng dự toán. Mặc dù vậy, thiết bị y tế có đặc thù vận hành liên tục với chất tẩy rửa chuyên dụng. Một sản phẩm giá rẻ nhưng sử dụng inox mỏng, dễ ăn mòn hoặc kết cấu yếu sẽ sớm xuống cấp, gãy hỏng đường thoát nước hoặc biến dạng bề mặt.

Chỉ kiểm tra vật liệu mà bỏ qua chất lượng gia công

Inox 304 thường được mặc định là chất liệu tiêu chuẩn cho chậu rửa y tế nhờ khả năng chống gỉ và dễ sát khuẩn. Nhưng vật liệu tốt mới chỉ là điều kiện cần. Chất lượng gia công thực tế mới là điều kiện đủ để đảm bảo tính an toàn.

Chọn kích thước trước khi khảo sát vị trí lắp đặt

Sử dụng các mẫu chậu có kích thước đóng sẵn mà chưa đo đạc thực tế là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng “vênh” giữa thiết bị và hạ tầng. Không gian y tế luôn ưu tiên sự di chuyển nhanh chóng và an toàn.

Chọn vòi theo giá thay vì quy trình sử dụng

Cơ chế điều khiển nước quyết định mức độ an toàn vệ sinh. Hiện nay có 4 nhóm vòi phổ biến: vòi gạt tay, vòi đạp chân, vòi nhấn gối và vòi cảm ứng tự động.

Tại khu vực phẫu thuật hay phòng cách ly, quy trình bắt buộc y bác sĩ không được chạm tay vào bất kỳ bề mặt nào sau khi đã sát khuẩn. Khi đó, vòi cảm ứng, nhấn gối hoặc đạp chân là lựa chọn bắt buộc. Ngược lại, ở các khu vực hành chính hay kho vật tư, vòi gạt tay truyền thống vẫn đảm bảo công năng mà lại tiết kiệm ngân sách. Việc lựa chọn cấu hình vòi phải xuất phát từ kịch bản sử dụng của từng phòng chức năng.

Không hỏi về khả năng tùy chỉnh theo công trình

Mỗi dự án y tế đều có quy mô và hiện trạng kỹ thuật riêng biệt. Việc áp dụng máy móc các mẫu chậu tiêu chuẩn đại trà thường tạo ra những khoảng hở không mong muốn hoặc khó kết nối đồng bộ với hệ thống kỹ thuật sẵn có.

Thay vì mua sẵn, xu hướng hiện nay của các dự án là hợp tác với đơn vị sản xuất có khả năng “đo may” thiết bị. Quy trình phối hợp từ khảo sát thực địa, lên bản vẽ chi tiết đến sản xuất thử nghiệm giúp thiết bị vừa vặn tuyệt đối với mặt bằng, tối ưu hóa công năng và thẩm mỹ tổng thể.

Góc nhìn từ thực tế thi công dự án quy mô lớn của Bách Hóa Môi Trường

Theo Bách Hóa Môi Trường, đơn vị chuyên cung ứng các sản phẩm chất lượng phục vụ ngành môi trường, toàn bộ 300 sản phẩm dùng inox 304 tiêu chuẩn, kích thước 500 × 500 × 800/1100 mm đều được sản xuất dựa trên khảo sát thực địa kỹ lưỡng. Đối với các công trình quy mô lớn, việc đồng nhất chất lượng trên từng đường hàn và kích thước giữa hàng trăm thiết bị là bài toán then chốt. Sự chuẩn hóa này không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ lắp đặt mà còn tạo thuận lợi cho công tác bảo trì đồng bộ sau này.

Có thể thấy, lựa chọn chậu rửa y tế là bài toán tổng hòa giữa vật liệu, kỹ thuật gia công, nhân trắc học và kịch bản vận hành. Đánh giá đúng yêu cầu thực tế ngay từ khâu thiết kế sẽ giúp chủ đầu tư tối ưu chi phí, nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho cả nhân viên y tế và bệnh nhân.

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