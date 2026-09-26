Cửa gỗ chống cháy: Cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng thực tế

Cửa gỗ chống cháy ngày càng hiện diện tại nhiều công trình hiện đại. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về cấu tạo và đặc điểm của dòng cửa này. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ những khía cạnh đáng chú ý, qua đó giúp người đọc có thêm góc nhìn về cửa gỗ chống cháy.

Cấu tạo chi tiết của cửa gỗ chống cháy

Cửa gỗ chống cháy được thiết kế với cấu trúc nhiều lớp nhằm tăng khả năng ngăn lửa và hạn chế truyền nhiệt. Phần khung, hệ xương bên trong sử dụng gỗ kỹ thuật đã qua xử lý, kết hợp tấm MGO, MDF và vật liệu cách nhiệt như bông khoáng Rockwool. Sự kết hợp này tạo nên kết cấu ổn định cho cánh cửa trong điều kiện nhiệt độ cao.

Ở bên ngoài, bề mặt cửa có thể hoàn thiện bằng Veneer, Melamine hoặc Laminate, giúp sản phẩm vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vừa phù hợp với nhiều phong cách nội thất. Từ đây, cửa gỗ chống cháy có thể được ứng dụng trong những không gian đề cao cả an toàn lẫn thẩm mỹ.

Hoàn thiện cấu tạo bộ cửa là hệ khung bao và phụ kiện như bản lề, khóa, tay co thủy lực, gioăng chống cháy. Các thành phần này được lựa chọn đồng bộ để bảo đảm khả năng vận hành, độ kín và hiệu quả của toàn bộ hệ thống.

Đặc điểm nổi bật giúp cửa gỗ chống cháy được ưa chuộng

Không chỉ phục vụ yêu cầu an toàn, cửa gỗ chống cháy còn được quan tâm nhờ khả năng thích ứng với nhiều không gian. Sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau về kích thước, kiểu mở và thiết kế, từ cửa một cánh, hai cánh đến những mẫu có ô kính hoặc chi tiết trang trí.

Sự linh hoạt này giúp cửa dễ kết hợp trong nhiều phong cách kiến trúc, từ nhà ở, căn hộ đến văn phòng, khách sạn hay công trình công cộng. Đồng thời, các cấp độ chịu lửa khác nhau như EI30, EI45, EI60 hoặc EI90, tương ứng thời gian duy trì khả năng ngăn lửa và cách nhiệt trong điều kiện thử nghiệm, cho phép lựa chọn sản phẩm phù hợp với đặc điểm và yêu cầu riêng của từng khu vực.

Nhờ kết hợp được yêu cầu về công năng với tính thẩm mỹ, cửa gỗ chống cháy ngày càng được đưa vào thiết kế ngay từ giai đoạn hoàn thiện công trình, thay vì chỉ được xem như một hạng mục bổ sung cho hệ thống PCCC.

Ứng dụng thực tế của cửa gỗ chống cháy trong các công trình hiện đại

Tùy vào công năng và yêu cầu an toàn, cửa gỗ chống cháy được sử dụng tại nhiều loại công trình khác nhau. Một số ứng dụng phổ biến có thể kể đến:

Chung cư, căn hộ: Sử dụng tại cửa căn hộ, hành lang, khu vực kỹ thuật và các vị trí cần đảm bảo an toàn.

Khách sạn, khu lưu trú: Bố trí tại phòng nghỉ, hành lang và khu vực chức năng.

Văn phòng, tòa nhà thương mại: Phù hợp với các khu vực phân chia không gian và lối đi.

Trường học, bệnh viện: Sử dụng tại hành lang, phòng chức năng và khu vực đông người.

Nhà máy, công trình công cộng: Được cân nhắc tại phòng kỹ thuật, khu vực thiết bị và những vị trí cần ngăn cách.

Với phạm vi ứng dụng ngày càng rộng, cửa gỗ chống cháy đang trở thành một phần đáng chú ý trong quá trình hoàn thiện các công trình hiện đại, nơi yêu cầu an toàn được đặt song song với tính thẩm mỹ và công năng.

Phú Châu Door – Đơn vị cung cấp giải pháp cửa gỗ chống cháy uy tín

Để một bộ cửa phát huy đúng công năng, chất lượng sản phẩm cần đi cùng khả năng tư vấn và triển khai phù hợp với thực tế công trình. Đây cũng là yếu tố được nhiều chủ đầu tư quan tâm khi tìm kiếm đơn vị cung cấp cửa gỗ chống cháy.

Phú Châu Door hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp cửa gỗ công nghiệp, cửa gỗ chống cháy tại Hà Nội. Doanh nghiệp chú trọng quy trình sản xuất, kiểm soát từng công đoạn và phối hợp với khách hàng trong quá trình lựa chọn, hoàn thiện sản phẩm theo nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật của Phú Châu Door cũng sẵn sàng hỗ trợ trao đổi về kích thước, vị trí lắp đặt và yêu cầu sử dụng trước khi tiến hành sản xuất. Cách làm này giúp hạn chế những sai lệch giữa thiết kế và thực tế, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình hoàn thiện, bàn giao công trình.

Với kinh nghiệm triển khai sản phẩm cho nhiều nhóm công trình, Phú Châu Door hướng đến việc xây dựng quy trình cung cấp đồng bộ, sẵn sàng đồng hành và mang đến cho khách hàng sự hài lòng cũng như yên tâm. Nếu như bạn đang có nhu cầu lắp đặt cửa gỗ chống cháy hãy liên hệ ngay với Phú Châu Door để được hỗ trợ kịp thời.

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