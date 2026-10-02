Tân Thanh Container: Hành trình 3 kỳ liên tiếp chinh phục thương hiệu quốc gia Việt Nam (2022-2028)

Trong bức tranh phát triển công nghiệp phụ trợ và logistics Việt Nam, việc một doanh nghiệp cơ khí chế tạo nội địa khẳng định được chỗ đứng vững chắc đã là một thách thức lớn. Việc doanh nghiệp ấy liên tục duy trì vị thế dẫn đầu, được Chính phủ 3 lần liên tiếp vinh danh đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam qua các kỳ xét chọn 2022-2024, 2024-2026 và 2026-2028, lại là một kỳ tích mang tính biểu tượng.

Cột mốc này không chỉ là phần thưởng danh giá cho Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh (Tân Thanh Container), mà còn là minh chứng sống động cho năng lực sản xuất, tư duy đổi mới và khát vọng vươn tầm của ngành cơ khí chế tạo Việt Nam trên bản đồ vận tải toàn cầu.

1. Ý nghĩa của danh hiệu: Thước đo uy tín và bản lĩnh doanh nghiệp

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (Vietnam Value) là chương trình xúc tiến thương mại dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, quảng bá hình ảnh đất nước thông qua thương hiệu sản phẩm. Để được xướng tên, doanh nghiệp phải trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt từ Hội đồng Thương hiệu Quốc gia cùng các bộ, ban, ngành liên quan, dựa trên bộ ba giá trị cốt lõi: Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong.

Việc Tân Thanh Container bảo vệ thành công danh hiệu qua ba chu kỳ liên tiếp (kéo dài suốt từ năm 2022 đến 2028) khẳng định tính bền vững trong năng lực vận hành. Đây không phải là sự bứt phá mang tính thời điểm, mà là kết quả của một chiến lược dài hạn, kiên trì theo đuổi sự hoàn hảo trong từng mối hàn, từng kết cấu khung sườn và từng giải pháp vận tải bàn giao đến tay đối tác.

2. Trụ cột chất lượng: Nền móng vững chắc từ cơ khí chế tạo chuẩn quốc tế

Khởi đầu từ những xưởng sửa chữa container khiêm tốn của thập niên 1990, Tân Thanh đã từng bước xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất hiện đại với quy mô hàng chục hecta, đầu tư đồng bộ trang thiết bị tiên tiến như máy cắt laser fiber công suất lớn, hệ thống phun bi làm sạch tự động, buồng sơn tĩnh điện đạt chuẩn quốc tế và dây chuyền robot hàn chuyên dụng.

- Sơmi rơmoóc chịu tải vượt trội: Các dòng sơ mi rơ moóc của Tân Thanh (từ rơmoóc xương, rơmoóc sàn, rơmoóc cổ cò đến rơmoóc ben và rơmoóc chuyên dụng chở ô tô) được thiết kế tối ưu hóa khí động học và phân bổ tải trọng. Sử dụng thép cường lực tiêu chuẩn cao, sản phẩm của Tân Thanh giúp hạn chế tối đa độ võng, chống vặn xoắn và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành trên những cung đường đèo dốc hay hạ tầng phức tạp.

- Quy chuẩn kiểm định khắt khe: Mọi sản phẩm xuất xưởng đều tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cùng các chứng nhận đăng kiểm quốc tế (như ABS, BV, Lloyd’s Register tùy dòng sản phẩm). Điều này tạo nên sự khác biệt rõ rệt về tuổi thọ, hệ số an toàn và chi phí bảo dưỡng tối thiểu cho các công ty vận tải.

- Dịch vụ trọn gói và mạng lưới trạm dịch vụ: Tân Thanh không chỉ bán một thiết bị cơ khí, mà cung cấp một giải pháp vận tải toàn diện. Hệ thống chi nhánh và trạm bảo hành, sửa chữa trải dài từ Bắc chí Nam giúp tối ưu hóa thời gian lăn bánh của phương tiện, hỗ trợ khách hàng 24/7.

3. Đổi mới sáng tạo và tinh thần chuyển đổi xanh

Ở chu kỳ 2022-2028, bối cảnh ngành logistics toàn cầu đặt ra bài toán gay gắt về cắt giảm phát thải carbon và số hóa vận tải. Không đứng ngoài xu thế, Tân Thanh đã chọn cách đối mặt bằng việc đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

- Ứng dụng vật liệu tiên tiến: Đội ngũ kỹ sư của Tân Thanh đã thành công trong việc nghiên cứu kết hợp vật liệu composite, nhôm hợp kim cường độ cao vào thành thùng container và sàn sơmi rơmoóc. Giải pháp này giúp giảm trọng lượng bản thân của phương tiện mà vẫn giữ nguyên khả năng chịu lực, trực tiếp cắt giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ của đầu kéo và giảm phát thải CO2 trên mỗi tấn hàng hóa vận chuyển.

- Container lạnh thông minh (Smart Reefer Container): Phục vụ cho chuỗi cung ứng nông sản và dược phẩm, Tân Thanh phát triển các giải pháp container bảo ôn với foam cách nhiệt công nghệ mới, tích hợp hệ thống cảm biến IoT giám sát nhiệt độ, độ ẩm và vị trí theo thời gian thực. Điều này hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam kiểm soát hoàn toàn chất lượng hàng hóa trên các tuyến vận chuyển dài ngày.

- Mô hình container mô-đun hóa (Container hoán cải): Bên cạnh mảng vận tải, Tân Thanh tiếp tục nâng tầm các dòng container văn phòng, container nhà ở, trạm y tế di động và container nghỉ dưỡng. Giải pháp xây dựng xanh, thi công nhanh và tái sử dụng linh hoạt này đã đóng góp thiết thực cho hàng ngàn dự án hạ tầng, công trường công nghiệp và khu du lịch sinh thái trên cả nước.

4. Năng lực tiên phong và sứ mệnh đưa thương hiệu Việt ra thế giới

Nhắc đến sơmi rơmoóc và container tại thị trường nội địa, Tân Thanh luôn giữ vị trí tiên phong. Nhưng khát vọng của thương hiệu không dừng lại ở đường biên giới quốc gia.

Ba kỳ liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia là bệ phóng vững chắc để sản phẩm Tân Thanh tự tin thâm nhập sâu vào các thị trường khó tính bậc nhất toàn cầu:

- Chinh phục thị trường tiêu chuẩn cao: Sản phẩm của Tân Thanh đã hiện diện tại Mỹ, Nhật Bản, Phần Lan, Australia, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar và khu vực Trung Đông, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt như DOT (Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ) hay JIS (Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản).

- Định vị lại hình ảnh sản phẩm cơ khí Việt: Trước đây, cơ khí nặng và phụ trợ vận tải thường bị thống trị bởi các tập đoàn đa quốc gia hoặc phụ thuộc vào nhập khẩu. Thành công của Tân Thanh đã chứng minh kỹ sư và công nhân cơ khí Việt Nam hoàn toàn làm chủ được công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm công nghiệp nặng có chất lượng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ quốc tế.

Khát vọng chặng đường mới: Vững tay lái, chắc tương lai

Hành trình từ năm 2022 đến 2028 với ba lần liên tiếp được trao biểu trưng Thương hiệu Quốc gia là sự đền đáp xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ban lãnh đạo cùng toàn thể hàng ngàn cán bộ, kỹ sư và công nhân viên Tân Thanh Container. Đây là lời tri ân sâu sắc gửi đến các đối tác, khách hàng đã trao trọn niềm tin cho thương hiệu trong suốt nhiều năm qua.

Đứng trước kỷ nguyên phát triển mới của hạ tầng giao thông và logistics quốc gia, Tân Thanh Container cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào tự động hóa sản xuất, năng lượng xanh và chuyển đổi số. Doanh nghiệp sẽ kiên định giữ vững tinh thần “Luôn dẫn đầu về chất lượng”, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành cơ khí vận tải, góp phần khẳng định vị thế và niềm tự hào thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.