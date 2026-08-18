Góp ý hoàn thiện bộ tài liệu ứng dụng năng lượng sinh học chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Sáng 18/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh phối hợp với Hội Ứng dụng năng lượng sinh học tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện với chủ đề: “Lấy ý kiến góp ý hoàn thiện bộ tài liệu về ứng dụng năng lượng sinh học trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Bộ tài liệu được xây dựng nhằm cung cấp hệ thống lý thuyết chính thống và hướng dẫn thực hành an toàn về năng lượng sinh học, giải pháp bổ sung hiệu quả trong việc phòng bệnh, giảm căng thẳng và hỗ trợ điều trị các bệnh mạn tính cho cộng đồng. Bộ tài liệu giúp cho người đọc tiếp cận, ứng dụng hiệu quả vào việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm xây dựng, hoàn thiện và mong muốn đây sẽ là bộ tài liệu mở, đảm bảo tính chính xác, nội hàm khoa học chất lượng để góp phần tham gia xây dựng nguồn dữ liệu dùng chung về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội thảo.

Đại diện Hội Ứng dụng năng lượng sinh học tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo là cơ sở quan trọng để hoàn thiện bộ tài liệu đảm bảo tính khoa học, chuẩn mực và đúng quy định, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”. Đồng thời, đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.

Đức Anh