Trường Đại học Hùng Vương đón gần 3.000 tân sinh viên K24 nhập học

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Ngày 16/8, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức đón gần 3.000 tân sinh viên khóa K24 đến làm thủ tục nhập học. Công tác đón tiếp được chuẩn bị chu đáo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, tạo thuận lợi cho sinh viên và phụ huynh ngay từ những ngày đầu bước vào môi trường đại học.
Nhà trường ứng dụng mã QR, công nghệ nhận diện khuôn mặt và hệ thống số hóa dữ liệu sinh viên ngay từ ngày đầu làm thủ tục nhập học.
Nhà trường bố trí bốn khu vực tiếp nhận hồ sơ; đồng thời triển khai hệ thống quét mã QR, nhận diện khuôn mặt và biển chỉ dẫn trực quan, giúp rút ngắn thời gian xác thực thông tin. Hơn 80 sinh viên tình nguyện cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên trực tại các điểm hỗ trợ, hướng dẫn tân sinh viên hoàn thiện các thủ tục từ nộp hồ sơ, nhận thẻ sinh viên, đăng ký ký túc xá, nhận đồng phục đến tham quan cơ sở vật chất.
Năm 2026, Trường Đại học Hùng Vương tuyển sinh 27 ngành đào tạo thuộc 10 khoa, trải rộng trên 7 lĩnh vực thuộc khối sư phạm và ngoài sư phạm, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương và thị trường lao động.
Các tân sinh viên đăng ký thủ tục nhập học.
Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, các tân sinh viên sẽ tham gia “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” để tìm hiểu quy chế đào tạo, kỹ năng học tập và định hướng nghề nghiệp trước khi chính thức bước vào năm học mới.
Điểm mới trong đợt tuyển sinh năm nay là việc ứng dụng đồng bộ công nghệ số trong toàn bộ quy trình nhập học, từ xác thực thông tin bằng mã QR, nhận diện khuôn mặt đến tích hợp dữ liệu trên hệ thống quản lý đào tạo. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng quản trị, đào tạo và đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.
Minh Thuật - Ngọc Nguyên
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