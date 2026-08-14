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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực địa vị trí nghiên cứu quy hoạch điểm đổ chất thải rắn xây dựng và bùn thải

Chiều 14/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa vị trí nghiên cứu quy hoạch điểm đổ chất thải rắn xây dựng và bùn thải tại khu vực Đầm Láng, phường Xuân Hòa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo phường Xuân Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực địa vị trí nghiên cứu quy hoạch điểm đổ chất thải rắn xây dựng và bùn thảiĐồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra tại thực địa.

Khu vực Đầm Láng, thuộc Tổ dân phố Đức Cung có quy mô sử dụng đất dự kiến khoảng 10ha, khả năng tiếp nhận khoảng 500.000m3 chất thải rắn xây dựng và bùn thải. Đây là khu vực đầm trũng, khó canh tác, cách xa khu dân cư và được đánh giá thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho rằng, việc lựa chọn khu vực Đầm Láng để xây dựng điểm đổ chất thải rắn xây dựng và bùn thải là chưa phù hợp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất vị trí phù hợp để xây dựng điểm đổ chất thải rắn xây dựng và bùn thải, bảo đảm yêu cầu về tiêu thoát lũ, bảo vệ môi trường và phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Trong đó, ưu tiên lựa chọn những khu vực ít có giá trị khai thác, sử dụng cho phát triển kinh tế, tránh ảnh hưởng đến quỹ đất có lợi thế thu hút đầu tư. Việc xây dựng điểm đổ và xử lý chất thải phải được tính toán hài hòa với yêu cầu phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và mục tiêu phát triển bền vững.

Thúy Hường


Thúy Hường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh xây dựng Chất thải Rắn Kiểm tra Ban thường vụ tỉnh ủy Lãnh đạo quy hoạch Bảo vệ môi trường Giải phóng mặt bằng
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