Không để khoảng trống quản lý đối với mọi công trình, tài sản công ích đô thị

Chiều 13/8, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo về tình hình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và một số địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo báo cáo rà soát, toàn tỉnh Phú Thọ hiện đang quản lý 53 công viên, vườn hoa với tổng diện tích khoảng 163 ha, cùng hệ thống chiếu sáng và thoát nước đô thị trải rộng tại các địa bàn.

Năm 2026, ngân sách cấp tỉnh đã bố trí 400 tỷ đồng cho nhiệm vụ công ích đô thị và Đề án thu gom, xử lý rác thải; ngân sách cấp xã bố trí khoảng 1.966 tỷ đồng, bình quân 13,3 tỷ đồng/xã, phường; riêng 15 phường trọng điểm đạt bình quân khoảng 43 tỷ đồng/phường.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, lượng phát sinh năm 2025 ước tính khoảng 2.166 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt trên 85%; trong đó khu vực đô thị đạt 97,8%, khu vực nông thôn đạt trên 82%. Toàn tỉnh có 19 nhà máy, cơ sở xử lý chất thải đang hoạt động.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo việc xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ chiếu sáng, thoát nước và cây xanh đô thị.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo tình hình phân bổ kinh phí thực hiện dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị cho thấy, mặc dù nguồn lực đầu tư lớn, song công tác quản lý, vận hành vẫn còn không ít bất cập. Nhiều công trình hạ tầng chưa hoàn tất bàn giao; cơ sở dữ liệu thiếu đồng bộ; định mức, đơn giá ở một số lĩnh vực, nhất là môi trường chưa được cập nhật kịp thời, gây khó khăn trong lập dự toán, đấu thầu và thanh quyết

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận nỗ lực của các ngành, địa phương, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ, các quy định, định mức kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đô thị cơ bản đã tương đối ổn định, song định mức đối với lĩnh vực xử lý rác thải còn thiếu hoặc chậm cập nhật. Tình trạng cử tri phản ánh về hệ thống chiếu sáng, rác thải tồn đọng thời gian qua có nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ khâu tổ chức, quản lý, giám sát; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu mọi công trình, tài sản công ích đô thị phải được quản lý theo nguyên tắc một công trình - một đầu mối chịu trách nhiệm, tuyệt đối không để khoảng trống quản lý.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tối ưu ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các xã, phường rà soát, phân loại toàn bộ tài sản 3 lĩnh vực: chiếu sáng, cây xanh, thoát nước; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/8. Đồng thời ban hành đơn giá mới, cập nhật tần suất bảo trì, cắt tỉa cây xanh trong tháng 9/2026. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu kỹ thuật hạ tầng đô thị; phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương hoàn thiện hồ sơ hoàn công để bàn giao toàn bộ các trạm biến áp chiếu sáng cho ngành Điện trước ngày 31/12/2026.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh công cộng trước ngày 30/8; hoàn thành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trước ngày 15/11/2026. Tổ chức thí điểm phân loại rác tại nguồn; rà soát chuẩn xác khối lượng rác phát sinh thực tế để tính đúng, tính đủ đơn giá cho từng địa bàn

Đối với Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hướng dẫn trực tiếp các xã, phường lập dự toán sát thực tế, bao gồm chi phí tăng tần suất trong mùa mưa và các chi phí đặc thù; bảo đảm phân bổ đủ 2% tổng chi ngân sách cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Bố trí dự toán năm 2027 hợp lý, tạo điều kiện để các địa phương chủ động đấu thầu, triển khai nhiệm vụ từ sớm.

Về công tác đấu thầu dịch vụ công, Chủ tịch UBND tỉnh cho phép gia hạn hợp đồng đặt hàng/giao nhiệm vụ đến hết ngày 31/12/2026 đối với các đơn vị chưa kịp đấu thầu. Từ năm 2027, bắt buộc 100% dịch vụ công ích đô thị phải thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đinh Vũ