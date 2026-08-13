Phú Thọ đầu tư gần 300 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp 10 hồ chứa nước

UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp 10 công trình hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, nhằm bảo đảm an toàn công trình, nâng cao năng lực điều tiết và chủ động nguồn nước tưới cho khoảng 1.839 ha đất nông nghiệp.

Theo Quyết định số 2615 ngày 09/08/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ, tổng mức đầu tư dự án gần 300 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của ngân sách tỉnh. Thời gian bố trí vốn không quá 4 năm.

Hồ Phượng Mao, xã Tu Vũ.

10 hồ chứa được cải tạo, nâng cấp gồm: Hàm Kỳ (xã Hiền Lương), Cửa Hoảng (xã Văn Lang), Cây Quân (xã Đan Thượng), Phượng Mao (xã Tu Vũ), Suối Đúng (xã Yên Sơn), Núi Chùa và Gò Cao (xã Đoan Hùng), Xuân Sơn (xã Xuân Đài), Thà Hùa và Suối Lồ (xã Lai Đồng).

Dự án tập trung xử lý các hạng mục xuống cấp, trong đó có chống thấm thân đập; sửa chữa, làm lại tràn xả lũ, cống lấy nước; đắp áp trúc, mở rộng đỉnh đập và nâng cấp hệ thống đường phục vụ quản lý, vận hành. Đồng thời, các hồ sẽ được lắp đặt hệ thống quan trắc, cảnh báo và ứng phó thiên tai.

Khi hoàn thành, dự án sẽ chủ động nguồn nước tưới cho khoảng 1.839 ha đất nông nghiệp, nâng cao năng lực tưới tiêu, phục vụ sản xuất và tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất tập trung, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác.

Việc cải tạo, nâng cấp các hồ chứa cũng góp phần bảo đảm an toàn đập, giảm nguy cơ mất an toàn khu vực hạ du, tăng cường an ninh nguồn nước. Đồng thời, các công trình tạo điều kiện phát triển kinh tế đa mục tiêu như nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Ngọc Tuấn