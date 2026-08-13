Sức bật của kinh tế tư nhân

Tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW không chỉ được Phú Thọ cụ thể hóa bằng những cơ chế, chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp mà còn được phản ánh qua những con số tăng trưởng ấn tượng, sự gia tăng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và niềm tin ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân vào môi trường đầu tư, kinh doanh. Đó chính là nền tảng tạo nên sức bật mới cho tăng trưởng của tỉnh trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử tự động tại Công ty TNHH Minda Việt Nam (KCN Bình Xuyên)

Nhiều năm qua, khu vực kinh tế tư nhân luôn được xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, phải đến khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, vai trò của khu vực này mới được đặt ở một vị trí cao hơn, với những yêu cầu và kỳ vọng lớn hơn. Đó không chỉ là sự thay đổi về mặt nhận thức mà còn mở ra không gian phát triển mới cho hàng triệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên cả nước.

Tại Phú Thọ, tinh thần ấy nhanh chóng được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Tỉnh tiếp tục duy trì các chương trình đối thoại, mô hình “Cà phê doanh nhân”, thiết lập “luồng xanh” hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho các dự án trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, tín dụng, lao động..., tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy xác định nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.

Những chuyển động tích cực về thể chế nhanh chóng được phản ánh bằng các kết quả cụ thể. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Phú Thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 10%, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 1,77 tỷ USD. Cùng với đó, gần 2.800 doanh nghiệp thành lập mới và 665 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng được củng cố.

Điều đáng chú ý, nếu trước đây khu vực kinh tế tư nhân chủ yếu phát triển theo chiều rộng, dựa nhiều vào quy mô vốn và lao động thì nay đang từng bước chuyển sang phát triển theo chiều sâu. Ngày càng nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp khu vực kinh tế tư nhân nâng cao sức chống chịu trước những biến động của thị trường. Ông Lê Bá Linh, Giám đốc Công ty TNHH VITTO-VP (KCN Tam Dương 2) chia sẻ: “Điều doanh nghiệp cảm nhận rõ nhất thời gian qua không chỉ là những chính sách hỗ trợ mà là sự thay đổi trong cách đồng hành của chính quyền. Nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, mở rộng nhà xưởng, tiếp cận hạ tầng được các sở, ngành phối hợp giải quyết nhanh hơn trước. Đó là động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư thêm dây chuyền tự động, nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI.” Câu chuyện của doanh nghiệp này cũng là bức tranh chung của nhiều doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh. Khi môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, niềm tin thị trường được củng cố, doanh nghiệp không chỉ tập trung mở rộng quy mô sản xuất mà bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững. Đây chính là sự thay đổi về chất, tạo nền tảng cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

Để khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế như tinh thần Nghị quyết số 68, điều cần thiết không chỉ là những chính sách ưu đãi mà còn là một hệ sinh thái phát triển đồng bộ. Điều này đang được Phú Thọ từng bước hiện thực hóa thông qua việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Mục tiêu không chỉ gia tăng số lượng doanh nghiệp mà còn hình thành đội ngũ doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, đủ sức tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo định hướng của tỉnh, phát triển kinh tế tư nhân phải gắn chặt với yêu cầu xây dựng chính quyền kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các cấp, các ngành phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, coi thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của địa phương. Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh cho rằng: “Tinh thần của Nghị quyết 68 đặt ra yêu cầu rõ ràng là tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng và thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Đối với Phú Thọ, ngoài việc thu hút các tập đoàn lớn, tỉnh sẽ tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn tới doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là lực lượng đông đảo, năng động và sẽ đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tăng thu ngân sách.”

Thực tế cho thấy, sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân không chỉ tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế mà còn góp phần hình thành đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, có khát vọng cống hiến. Mỗi dự án được triển khai, mỗi dây chuyền sản xuất mới được đầu tư hay mỗi sản phẩm chinh phục thêm một thị trường xuất khẩu đều góp phần mở rộng dư địa tăng trưởng của địa phương. Đó cũng là quá trình nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Tuy nhiên, phía trước vẫn còn không ít thách thức về năng lực quản trị, trình độ công nghệ và khả năng tham gia chuỗi cung ứng quốc tế, đặc biệt là yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế. Điều đó đòi hỏi cả chính quyền và doanh nghiệp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Chính quyền phải tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi, còn doanh nghiệp phải chủ động nâng cao năng lực nội tại, đầu tư cho khoa học công nghệ, nguồn nhân lực và quản trị hiện đại.

Quang Nam