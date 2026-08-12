Hiền Quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp chiếm một phần quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã Hiền Quan. Vì thế, thời gian qua, địa phương đã chủ động đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí sản xuất.

Nhìn chiếc máy bay không người lái lượn trên cánh đồng rộng gần 20 ha, và phun thuốc bảo vệ thực vật phủ đều xuống những làn sóng lúa xanh mướt, người dân thôn 11 Thu Trường, xã Hiền Quan cảm thấy vừa mới lạ vừa phấn khởi.

Sử dụng máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật ở khu 11 Thu Trường, xã Hiền Quan giúp nông dân tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Hải, người dân trong thôn cho biết: “Trước đây, việc phun thuốc bằng máy bay như thế này chúng tôi chỉ thấy trên ti vi hoặc trên mạng, chưa bao giờ nghĩ có ngày xuất hiện trên cánh đồng của thôn mình. Việc sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa tăng hiệu quả mà lại không ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, từ vụ sau, chúng tôi sẽ kết nối với đơn vị cung cấp dịch vụ để tiếp tục thực hiện”.

Vụ Mùa năm nay, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Hiền Quan triển khai mô hình sử dụng máy bay không người lái trong việc phun thuốc bảo vệ thực vật, tổng diện tích triển khai là 100/359 ha, trong đó có 55 ha liền vùng, liền khoảnh.

Trước những thách thức về thiếu hụt lao động trong canh tác nông nghiệp, việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất đang là xu hướng tất yếu để giảm công lao động, tăng năng suất cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, ứng dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật ngày càng phổ biến vì có những ưu điểm nổi bật. Phương pháp này sử dụng dung lượng ít và có độ chính xác cao, giúp rút ngắn thời gian phun thuốc trên cùng một diện tích. Lượng thuốc khi ra khỏi đầu phun có kích cỡ rất nhỏ, mịn, phân bổ đều trên bề mặt ruộng do đường bay của máy bay được lập trình sẵn, không chồng lấn lên nhau. Vì thế, mang lại hiệu quả phun thuốc cao, góp phần giảm chi phí sản xuất và tiết kiệm công lao động. Thêm vào đó, việc hạn chế tiếp xúc trực tiếp thuốc bảo vệ thực vật còn giúp bảo vệ sức khỏe nông dân.

Lãnh đạo xã Hiền Quan kiểm tra việc ứng dụng máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật. Qua đó đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai rộng trong các vụ tiếp theo.

Sau sáp nhập, chính quyền xã Hiền Quan luôn quan tâm, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, đồng thời nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất, sản xuất theo hướng tuần hoàn, phù hợp với lợi thế của địa phương và định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, một số mô hình có tiềm năng được định hướng duy trì và tiếp tục mở rộng, điển hình như mô hình sản xuất chuối theo hướng giá trị tuần hoàn; liên kết sản xuất phôi nấm, nấm sò, nấm linh chi; chăn nuôi dúi sinh sản kết hợp thương phẩm; chăn nuôi gà theo hướng gia trại và một số mô hình vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao.

Nhiều mô hình đã ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất như phòng lab, máy nuôi cấy phôi nấm, công nghệ sấy lạnh, sấy thăng hoa ở Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Biogold; xử lý chất thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ tại một số trang trại, gia trại... Nhìn chung, các mô hình đã bước đầu thúc đẩy sản xuất hàng hóa, hình thành liên kết giữa hợp tác xã với hộ dân, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tạo tiền đề thuận lợi để phát triển nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền vững.

Ông Chử Đức Tuyên - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Hiền Quan khẳng định: Từ thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp là một bước chuyển đổi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ngành Nông nghiệp. Đây cũng là định hướng của Hiền Quan nhằm xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung và gia tăng giá trị, tạo tiền đề nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Quân Lâm