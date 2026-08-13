Giá vàng hôm nay 13-8: Tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 13-8 tiếp tục tăng mạnh khi vàng miếng SJC đồng loạt tăng 800.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tiến sát ngưỡng kháng cự 4.474 USD/ounce.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 142 – 146 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch mua bán vàng miếng hiện đang ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.438,8 USD/ounce, tăng 30,5 USD/Ounce (0,69%) so với kết phiên giao dịch hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.270 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 140,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Vàng thế giới tăng mạnh

Giá vàng tiếp tục tăng sau khi báo cáo CPI của Mỹ trong tháng 7 phù hợp với dự báo, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể chưa vội tăng lãi suất trong tháng 9. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, CPI tháng 7 tăng 0,1% so với tháng trước, trong khi CPI lõi tăng 0,2%, đều phù hợp với dự báo của giới kinh tế. Diễn biến này cùng với số liệu việc làm yếu hơn kỳ vọng công bố tuần trước đã làm giảm lo ngại về khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng 9.

Theo phân tích kỹ thuật, 4.474 USD là ngưỡng cản quan trọng, hình thành từ đỉnh ngày 17-7 và trùng với các vùng đáy được thiết lập trong giai đoạn từ tháng 12-2025 đến tháng 5-2026. Nếu duy trì trên 4.200 USD, đặc biệt là 4.400 USD, vàng vẫn có cơ hội vượt qua vùng kháng cự này.

Ở góc độ vĩ mô, việc thị trường giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất đang tạo thêm động lực cho vàng. Nếu số liệu lạm phát tiếp theo, dự kiến công bố ngày 11-9 không xuất hiện bất ngờ theo hướng tăng mạnh, kỳ vọng Fed giữ nguyên hoặc tiến tới nới lỏng chính sách có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Trong ngắn hạn, mốc 4.474 USD/ounce sẽ là vùng giá cần theo dõi. Một cú bứt phá thuyết phục qua ngưỡng này có thể mở đường cho vàng hướng tới mục tiêu 4.600 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-13-8-tang-manh-1216326.html

Theo hanoimoi.vn