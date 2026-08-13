Hoạt động vận tải duy trì đà tăng trưởng

Hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Trong tháng 7/2026, doanh thu vận tải đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Các phương tiện vận chuyển hành khách tập kết tại Bến xe khách Việt Trì.

Trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 32%; doanh thu vận tải hành khách đạt 351 tỷ đồng, tăng 10,3%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 143 tỷ đồng, tăng 14,4%.

Cùng với tăng trưởng doanh thu, khối lượng vận chuyển hàng hóa và hành khách tiếp tục tăng. Sản lượng hàng hóa vận chuyển trong tháng 7 đạt 10,9 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ. Sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt 6,6 triệu lượt, tăng 9,6%.

Tính chung 7 tháng năm 2026, tổng doanh thu vận tải trên địa bàn tỉnh đạt gần 13.400 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động vận chuyển hàng hóa tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 76,5 triệu tấn, tăng 13,1%; sản lượng hàng hóa luân chuyển đạt 7.670 triệu tấn.km, tăng 12,3%.

Hoạt động vận tải hành khách cũng duy trì mức tăng trưởng khá. Sản lượng hành khách vận chuyển đạt 46,2 triệu lượt, tăng 7,5%; sản lượng hành khách luân chuyển đạt 2.690 triệu lượt hành khách.km, tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Kết quả trên cho thấy hoạt động giao thông vận tải tiếp tục đáp ứng hiệu quả nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân, đồng thời hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn. Đà tăng trưởng của lĩnh vực vận tải trong 7 tháng cũng góp phần tăng cường kết nối giữa các khu vực sản xuất, thị trường tiêu thụ, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Lệ Oanh