Ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 14/8, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị ký kết các quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương; Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh ký kết các quy chế phối hợp.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Các đồng chí lãnh đạo 4 cơ quan thực hiện ký kết Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất ký kết 5 quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm: Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh khóa XX và UBND tỉnh; giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh; giữa Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XVI và Thường trực HĐND tỉnh khóa XX; giữa Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XVI và UBND tỉnh; giữa Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XVI và Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các quy chế xác định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, bảo đảm hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Trong đó, nội dung phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh khóa XX và UBND tỉnh tập trung vào chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh và các phiên họp; hoạt động giám sát, khảo sát; tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, xử lý đơn thư; xây dựng, tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; giải quyết công việc giữa hai kỳ họp và các nội dung liên quan.

Nội dung phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung vào nội dung tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh; công tác bầu cử; chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri, giám sát, phản biện xã hội và các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XVI và Thường trực HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tập trung vào nội dung công tác xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật; chuẩn bị các kỳ họp Quốc hội, kỳ họp HĐND tỉnh; giám sát, khảo sát; tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đặc biệt, việc xây dựng chương trình giám sát, khảo sát hằng năm được phối hợp nhằm phù hợp với tình hình thực tế, hạn chế chồng chéo về nội dung, đối tượng, địa điểm; những nội dung trùng nhau có thể tổ chức giám sát chung.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu khai mạc hội nghị.

Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với UBND tỉnh tập trung vào nội dung tăng cường phối hợp trong xây dựng pháp luật; tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo; hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh; cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và các nội dung liên quan.

Nội dung Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung vào tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng pháp luật; tiếp xúc cử tri; tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; giám sát, khảo sát và trao đổi thông tin. Hai bên đồng thời tăng cường ứng dụng các hệ thống thông tin, nền tảng số để tiếp nhận, tổng hợp, phân tích ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và chia sẻ dữ liệu phục vụ theo dõi, báo cáo, giám sát việc giải quyết.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị

Việc ký kết 5 quy chế phối hợp là cơ sở cụ thể hóa mối quan hệ công tác giữa 4 cơ quan, đảm bảo rõ nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm đầu mối và phương thức phối hợp công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan cũng ký kết Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH và Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh:

Nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt ra yêu cầu cao đối với tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, cũng như các nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh. Việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị là yêu cầu khách quan, cấp thiết để vận hành thông suốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt, Nhân dân làm chủ, gắn với thực hiện thực chất phương châm “Dân là gốc”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Đồng thời vận hành hiệu quả, phát huy thế mạnh của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện. Nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị 4 cơ quan đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, không làm thay, không chồng chéo, không đùn đẩy trách nhiệm. Những vấn đề quan trọng, phức tạp hoặc còn có ý kiến khác nhau phải kịp thời trao đổi, thống nhất và báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

Đồng chí nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, các cơ quan cần quán triệt đầy đủ nội dung quy chế, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và thời hạn xử lý công việc; chủ động phối hợp từ sớm, nhất là trong tham gia xây dựng pháp luật, ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh. Việc phối hợp phải được thực hiện ngay từ khâu đề xuất, xây dựng, thẩm tra, phản biện xã hội đến quyết định, tổ chức thực hiện và giám sát, đảm bảo chính sách đúng pháp luật, sát thực tiễn, khả thi, khơi thông nguồn lực và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đại Dương cũng yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Các chương trình giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lặp và theo dõi đến cùng việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng. Cùng với đó các cơ quan cần tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, định kỳ đánh giá kết quả phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tin tưởng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, 4 cơ quan sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung đã thống nhất, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh và văn minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Bích Ngọc.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Đặng Bích Ngọc.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã gặp mặt, chia tay đồng chí Đặng Bích Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ nhận nhiệm vụ mới với vai trò đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội khoá XVI.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, trân trọng những đóng góp của đồng chí Đặng Bích Ngọc trong thời gian công tác tại tỉnh; đồng thời chúc đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí đồng chí Đặng Bích Ngọc phát biểu tại chương trình.

Lê Hoàng