Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khảo sát tại tỉnh Phú Thọ

Sáng 15/8, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Phú Thọ nhằm khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh.

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chiến lược, đột phá về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời, ban hành nhiều kế hoạch, quyết định, đề án nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của các nghị quyết. Qua đó, từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, BHXH của tỉnh theo hướng đồng bộ, bài bản, hiện đại, bảo đảm thống nhất trong nhận thức và hành động.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu, nhấn mạnh một số nội dung quan trọng.

Về phát triển giáo dục và đào tạo, Phú Thọ ưu tiên nguồn lực với tổng chi thường xuyên năm 2026 đạt 20.521 tỷ đồng, chiếm 32,7% tổng chi ngân sách địa phương. Toàn tỉnh có 1.932 cơ sở giáo dục, gần 1 triệu học sinh, sinh viên và trên 59.240 cán bộ, giáo viên, nhân viên; có 90,6% trường đạt chuẩn quốc gia; chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định. Tỉnh đang thực hiện sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, dự kiến giảm trên 40% đầu mối, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tại buổi làm việc.

Về phát triển y tế, đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,1%; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 13,04; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 98,22%. Mạng lưới y tế cơ sở được tổ chức với 148 trạm y tế xã, phường cùng hệ thống trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, từng bước đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung báo cáo tại buổi làm việc.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân và quảng bá hình ảnh Phú Thọ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Văn hóa tổ chức hàng nghìn hoạt động phục vụ Nhân dân. Tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên đạt 42,7%. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với trên 10,5 triệu lượt khách tham quan, doanh thu ước đạt 10.755 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương báo cáo tại buổi làm việc.

Chính sách BHXH được triển khai đồng bộ, gắn với mở rộng diện bao phủ và đẩy mạnh chuyển đổi số. Toàn tỉnh có 745.785 người tham gia BHXH, chiếm 39,9% lực lượng lao động trong độ tuổi; 174.851 người đang được chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng với tỷ lệ nhận qua phương thức không dùng tiền mặt đạt 98,38%. Dữ liệu của trên 3,3 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã được đồng bộ, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,63%.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích kết quả và những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết chiến lược, đột phá về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Phú Thọ luôn xác định việc triển khai các nghị quyết chiến lược, đột phá về văn hóa, giáo dục, y tế và chính sách, pháp luật về BHXH là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội. Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn; đề cao trách nhiệm của các cấp, ngành, bảo đảm chính sách được tổ chức thực hiện đồng bộ, thực chất, hiệu quả.

Đồng chí đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đối với những nhiệm vụ cần nguồn lực đầu tư lớn, có tác động lâu dài đến phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và hệ thống an sinh xã hội; nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phân bổ nguồn lực theo hướng phù hợp đặc điểm và yêu cầu phát triển của từng địa phương. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, thuận lợi, giúp địa phương tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của các nghị quyết chiến lược, đột phá.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tăng cường hướng dẫn địa phương về chuyên môn, kịp thời giải đáp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; nghiên cứu, hoàn thiện các quy định theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, tăng tính chủ động cho địa phương và cơ sở.

Kết luận chương trình làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ của từng nghị quyết để cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực cho giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội. Trong quá trình thực hiện, cần kịp thời nhận diện những điểm nghẽn để nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền hướng giải quyết phù hợp.

Những kiến nghị của tỉnh tại chương trình làm việc là thông tin thực tiễn quan trọng đối với quá trình nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các nghị quyết trong thời gian tới.

Lê Hoàng