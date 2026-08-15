Gặp mặt truyền thống cựu chiến binh Đoàn Đặc công 198 các tỉnh phía Bắc

Sáng 15/8, tại phường Thanh Miếu, Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Đoàn Đặc công 198 các tỉnh phía Bắc tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 52 năm Ngày thành lập Trung đoàn Đặc công 198 (19/8/1974 - 19/8/2026) và 30 năm Ngày thành lập Ban liên lạc CCB Đoàn Đặc công 198 (15/8/1996 - 15/8/2026).

Tham dự chương trình có đại diện chỉ huy Đoàn Đặc công 198, lãnh đạo Hội CCB tỉnh Phú Thọ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh cùng hơn 120 CCB từng công tác, chiến đấu tại Đoàn Đặc công 198.

Ban liên lạc trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng Ban liên lạc ngày càng phát triển.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân sâu sắc sự hy sinh anh dũng của các đồng đội năm xưa. Sau đó, cùng ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của Binh chủng Đặc công nói chung và Đoàn Đặc công 198 nói riêng; trao quà động viên các thương, bệnh binh, gia đình chính sách và trao đổi kinh nghiệm về công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trung đoàn Đặc công 198 (nay là Đoàn Đặc công 198) được thành lập ngày 19/8/1974 tại làng Bò, xã Chư Nghé, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (nay là xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Phát huy truyền thống vẻ vang của Binh chủng Đặc công, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng của Đoàn đã trực tiếp tham gia Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đơn vị đã đánh hơn 200 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 2.038 tên địch, bắt sống 1.614 tên; phá hủy trên 100.000 tấn bom đạn, 15 triệu lít xăng dầu, hơn 100 xe quân sự và 30 máy bay các loại; thu giữ trên 2.000 khẩu súng, 100.000 tấn đạn pháo và nhiều trang thiết bị chiến tranh khác.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Dậu - Chủ tịch Ban liên lạc Đoàn Đặc công 198 khu vực Phú Thọ đọc diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Binh chủng Đặc công, trong đó có Đoàn Đặc công 198.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia, Đoàn Đặc công 198 tiếp tục lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn Đặc công 198 và 3 Tiểu đoàn trực thuộc đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng cho các tập thể, cá nhân.

Đại diện lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc.

Trở về cuộc sống đời thường, các CCB Đoàn Đặc công 198 luôn giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương giàu đẹp. Ban liên lạc đã chủ động thu thập thông tin của trên 2.500 liệt sĩ thuộc E25 (Quân đoàn 3 Tây Nguyên) và Sư đoàn 2 (Quân khu 5); cung cấp, tư vấn thông tin cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ; phối hợp đưa trên 60 hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà; tham gia quy tập 53 hài cốt cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 305; tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc công 198 hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của thế hệ đi trước; khẳng định quyết tâm đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục tô thắm truyền thống Đơn vị Anh hùng.

Đinh Vũ