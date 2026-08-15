Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đà Bắc phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu trong tháng 8/2026

Đến cuối tháng 7/2026, công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Đà Bắc đã cơ bản hoàn thành. Xã đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn lại, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công trong tháng 8/2026.

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối khu vực Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đoạn qua địa bàn xã Đà Bắc (từ Km19+000 đến Km53+000) dài khoảng 5,2 km; tổng diện tích đất thu hồi khoảng 43 ha, ảnh hưởng đến gần 400 hộ dân.

Đà Bắc phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu trong tháng 8/2026Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua địa bàn xã Đà Bắc.

Để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, xã Đà Bắc đang phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với các hộ còn vướng mắc để tạo sự đồng thuận.

Đối với các trường hợp đã bàn giao một phần mặt bằng, địa phương tiếp tục vận động người dân sớm hoàn tất việc bàn giao phần diện tích còn lại, bảo đảm mặt bằng liên tục, không ảnh hưởng đến quá trình thi công tuyến cao tốc.

Đến cuối tháng 7, xã Đà Bắc đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; còn 15 hộ đang thực hiện các thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (14 hộ điều chỉnh phương án, 1 hộ phê duyệt mới).

Xã phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao quỹ đất sạch cho đơn vị thi công trong tháng 8/2026, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Lệ Oanh


Lệ Oanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giải phóng mặt bằng Cao tốc Hòa bình Mộc châu Thi công Phát triển kinh tế Dự án Phương án Đẩy nhanh tiến độ Tạo sự đồng thuận
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lạc Lương tự lực vượt khó 

Lạc Lương tự lực vượt khó 
2026-08-15 14:48:00

baophutho.vn Đứng trước những khó khăn về sản xuất, hạ tầng, quản lý đất đai và cải cách hành chính, xã Lạc Lương đang tập trung khơi dậy nội lực, khai thác...

Nông dân thi đua làm giàu

Nông dân thi đua làm giàu
2026-08-14 15:56:00

baophutho.vn Khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, khát vọng làm giàu chính đáng của hội viên là mục tiêu xuyên suốt của phong trào “Nông dân thi đua sản...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long