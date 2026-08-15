Đà Bắc phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu trong tháng 8/2026

Đến cuối tháng 7/2026, công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Đà Bắc đã cơ bản hoàn thành. Xã đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn lại, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công trong tháng 8/2026.

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối khu vực Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đoạn qua địa bàn xã Đà Bắc (từ Km19+000 đến Km53+000) dài khoảng 5,2 km; tổng diện tích đất thu hồi khoảng 43 ha, ảnh hưởng đến gần 400 hộ dân.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua địa bàn xã Đà Bắc.

Để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, xã Đà Bắc đang phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với các hộ còn vướng mắc để tạo sự đồng thuận.

Đối với các trường hợp đã bàn giao một phần mặt bằng, địa phương tiếp tục vận động người dân sớm hoàn tất việc bàn giao phần diện tích còn lại, bảo đảm mặt bằng liên tục, không ảnh hưởng đến quá trình thi công tuyến cao tốc.

Đến cuối tháng 7, xã Đà Bắc đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; còn 15 hộ đang thực hiện các thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (14 hộ điều chỉnh phương án, 1 hộ phê duyệt mới).

Xã phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao quỹ đất sạch cho đơn vị thi công trong tháng 8/2026, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Lệ Oanh