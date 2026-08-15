Hương Cần phát triển mô hình nuôi hươu sao lấy nhung

Tận dụng lợi thế vùng đồi núi, nguồn thức ăn sẵn có và điều kiện chăn nuôi phù hợp, Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi hươu Hoa Mai, xã Hương Cần đang từng bước xây dựng mô hình nuôi hươu sao lấy nhung, mở ra hướng phát triển kinh tế mới, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Mô hình chăn nuôi hươu của HTX Hoa Mai mở ra triển vọng nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ chăn nuôi.

Hiện mô hình thu hút 7 hộ thành viên HTX và 30 hộ dân liên kết, với quy mô từ 3 - 10 con/hộ. Mức đầu tư ban đầu khoảng 200 - 500 triệu đồng/hộ. Đây là khoản vốn tương đối lớn đối với người dân khu vực miền núi, song với việc đầu tư theo quy mô phù hợp, các hộ có thể chủ động cân đối nguồn lực, từng bước tích lũy kinh nghiệm và mở rộng đàn.

Một trong những lợi thế của mô hình là tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương như cỏ, ngô và phụ phẩm nông nghiệp. Nhờ đó, chi phí chăn nuôi được tiết giảm, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ.

Đàn hươu hiện khoảng 3 tuổi, sản lượng bình quân đạt 300 gram nhung/con/năm. Với giá nhung tươi khoảng 18 triệu đồng/kg, mỗi con hươu bước đầu mang lại nguồn thu tương đối ổn định. Theo đánh giá của HTX, khi hươu bước vào giai đoạn 5 - 8 tuổi, sản lượng nhung sẽ đạt mức cao hơn, mở ra triển vọng nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ chăn nuôi.

Không dừng lại ở việc bán nhung tươi, HTX chăn nuôi hươu Hoa Mai đang từng bước chế biến sâu, phát triển các sản phẩm như nhung hươu ngâm mật ong, nhung hươu ngâm rượu. Các sản phẩm bước đầu được thị trường đón nhận, tạo thêm hướng tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm từ chăn nuôi hươu.

Thời gian tới, HTX tiếp tục nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm, từng bước hoàn thiện các điều kiện để tham gia đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP. Cùng với đó, HTX đang triển khai nuôi hươu nhân giống, dự kiến tháng 3 - 4/2027 sẽ cung cấp lứa hươu giống đầu tiên, góp phần chủ động nguồn giống cho các hộ thành viên và hộ dân liên kết.

Từ việc khai thác nhung hươu tươi đến chế biến sâu và chủ động nguồn giống, HTX chăn nuôi hươu Hoa Mai đang từng bước hình thành chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Mô hình không chỉ giúp người dân có thêm sinh kế, tăng thu nhập mà còn mở ra hướng phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn ở Hương Cần.

Ngọc Tuấn