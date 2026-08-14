Phú Thọ thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại điện tử

Thương mại điện tử (TMĐT) đang trở thành phương thức phân phối quan trọng của nền kinh tế số, mở ra cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất mở rộng thị trường, nâng cao doanh số, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh. Nắm bắt xu thế đó, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong TMĐT.

Các sản phẩm của Công ty TNHH Maika Food, xã Đào Xá đã có mặt trên các sàn TMĐT Shopee, Lazada.

Cùng với sự phát triển của hạ tầng công nghệ thông tin, hoạt động TMĐT trên địa bàn tỉnh ngày càng sôi động. Toàn tỉnh hiện có 5 sàn giao dịch TMĐT và 272 website TMĐT đang hoạt động. Các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất ngày càng chủ động đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong quảng bá, tìm kiếm khách hàng và tiêu thụ sản phẩm.

Để tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số, ngành Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách về TMĐT; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi số, ứng dụng TMĐT trong tiêu thụ sản phẩm cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất và hội viên nông dân. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng kinh doanh trên môi trường số và phát triển nguồn nhân lực phục vụ TMĐT.

Cùng với đó, ngành Công Thương chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các nền tảng TMĐT. Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ giaothuong.net.vn tiếp tục phát triển, hỗ trợ các đơn vị đăng tải thông tin sản phẩm. Sàn cũng được đẩy mạnh quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, trở thành một kênh hiệu quả để kết nối cung - cầu và tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất.

Không dừng ở việc “đưa sản phẩm lên mạng”, chuyển đổi số đang thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi phương thức kinh doanh theo hướng hiện đại, linh hoạt và đa kênh. Website, sàn TMĐT, mạng xã hội, livestream, video ngắn và các nền tảng bán hàng trực tuyến được kết hợp để mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng. Cùng với đó, doanh nghiệp từng bước chuẩn hóa thông tin, đầu tư bao bì, nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc, mã QR và hình ảnh sản phẩm, qua đó nâng cao tính minh bạch, tạo dựng niềm tin và gia tăng giá trị hàng hóa.

Tại HTX sản xuất và chế biến chè Đá Hen, xã Đồng Lương, chuyển đổi số là giải pháp quan trọng giúp quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc HTX cho biết: Sau khi sản phẩm chè Đá Hen được công nhận OCOP 3 sao và 4 sao, HTX tiếp tục nâng cao chất lượng, đầu tư bao bì, logo, tem truy xuất nguồn gốc, đồng thời đẩy mạnh bán hàng trực tuyến trên các sàn TMĐT và mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... Nhờ đó, sản phẩm của HTX ngày càng được nhiều khách hàng biết đến.

Giám đốc HTX sản xuất và chế biến chè Đá Hen, xã Đồng Lương livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Những kết quả đạt được góp phần đưa TMĐT ngày càng đi sâu vào đời sống, trở thành phương thức kinh doanh thiết thực đối với cộng đồng doanh nghiệp. Theo Sở Công Thương, Phú Thọ đứng thứ 11 trong Chỉ số TMĐT Việt Nam năm 2026, cho thấy những chuyển biến tích cực trong phát triển TMĐT và ứng dụng công nghệ số trên địa bàn.

Tuy nhiên, để TMĐT phát triển thực chất và bền vững, yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng số lượng doanh nghiệp tham gia mà còn phải nâng cao chất lượng hoạt động trên môi trường số. Theo Kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tỉnh xác định đưa TMĐT trở thành kênh phân phối quan trọng trong phát triển kinh tế số; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Đến năm 2030, Phú Thọ phấn đấu 70% dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến; trên 70% doanh nghiệp ứng dụng TMĐT; trên 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động kinh doanh trên nền tảng TMĐT; thanh toán không dùng tiền mặt trong TMĐT đạt 80% và 100% giao dịch trên nền tảng TMĐT có hóa đơn điện tử.

Cùng với đó, Phú Thọ đặt mục tiêu 100% sản phẩm chủ lực của tỉnh có mã QR và hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử; triển khai các mô hình “Gian hàng xanh” trên Sàn giao dịch TMĐT tỉnh. Tỉnh cũng định hướng mở rộng khả năng tiếp cận Internet, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi; khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ mới như 5G, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, Blockchain, thực tế tăng cường, thực tế ảo; từng bước hoàn thiện hạ tầng giao nhận, kho vận và thanh toán điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển TMĐT.

Trong quá trình đó, doanh nghiệp giữ vai trò chủ thể, còn Nhà nước đóng vai trò kiến tạo môi trường, hỗ trợ hạ tầng, chính sách và nguồn nhân lực. Doanh nghiệp cần chủ động đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu số, phát triển bán hàng đa kênh, ứng dụng dữ liệu và AI trong quản trị, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với ngành Công Thương, trọng tâm là tiếp tục nâng cao năng lực ứng dụng TMĐT, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tham gia các sàn TMĐT trong nước và quốc tế; tăng cường xúc tiến thương mại số, phát triển logistics và thúc đẩy TMĐT xuyên biên giới.

Với định hướng lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, dữ liệu và công nghệ làm động lực, Phú Thọ đang từng bước hình thành hệ sinh thái TMĐT hiện đại, an toàn và bền vững. Đây không chỉ là giải pháp mở rộng kênh phân phối, tiêu thụ hàng hóa mà còn tạo động lực đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị sản phẩm, góp phần đưa hàng hóa Phú Thọ vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

Lệ Oanh