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Phú Thọ đánh giá, phân hạng 17 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2026

Sáng 13/8, tại xã Xuân Lãng, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2026.

Phú Thọ đánh giá, phân hạng 17 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2026Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Hội đồng xem xét, đánh giá và thẩm định 17 sản phẩm đề nghị đánh giá, phân hạng OCOP. Trong đó, 1 sản phẩm đề nghị đánh giá, phân hạng lại đạt 5 sao; 6 sản phẩm đạt 4 sao (5 sản phẩm đánh giá lại, 1 sản phẩm đề nghị nâng hạng); 10 sản phẩm đạt 3 sao (9 sản phẩm mới, 1 sản phẩm đánh giá lại).

Trên cơ sở hồ sơ, kết quả chấm điểm và thẩm định sản phẩm, các thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất với kết quả đánh giá, phân hạng đối với 17 sản phẩm. Kết quả là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các bước công nhận sản phẩm OCOP theo quy định.

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP góp phần lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng các tiêu chí theo quy định; tạo động lực để các chủ thể tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, mở rộng thị trường. Qua đó, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm đặc trưng địa phương.

Trước đó, Hội đồng thẩm định đã tham quan, đánh giá thực tế xưởng sản xuất, chế biến đối với các sản phẩm đề nghị đánh giá đạt tiêu chuẩn OCOP đợt 1 năm 2026.

Mạnh Quân - Cao Tuấn


Mạnh Quân - Cao Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ Thống Nhất Thẩm định Hội đồng đánh giá Kết quả Chất lượng Quy định Sản phẩm mới Hồ sơ
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