Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc tiếp sức cho “Tam nông” bứt phá

Bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các địa phương và chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc đã vận dụng linh hoạt các chính sách tín dụng, khơi thông nguồn vốn cho khách hàng. Sự đồng hành, tiếp sức kịp thời đã tạo đòn bẩy, giúp người dân và doanh nghiệp khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc tư vấn, hướng dẫn khách hàng tiếp cận các gói vay ưu đãi.

Thực hiện sứ mệnh phục vụ “tam nông”, Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc luôn ưu tiên nguồn vốn, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Tính đến cuối tháng 7/2026, tổng dư nợ của chi nhánh đạt 5.420 tỷ đồng, tăng hơn 370 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 97,7% kế hoạch năm; nguồn vốn huy động đạt hơn 4.130 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch.

Đi đôi với tăng trưởng, chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu hiện chỉ ở mức 0,41%, trong phạm vi an toàn. Đặc biệt, với tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tới 98% tổng dư nợ, dòng vốn của ngân hàng đã và đang đi đúng hướng, ưu tiên tối đa cho các mục tiêu phát triển kinh tế căn bản của các địa phương.

Để dòng vốn phát huy hiệu quả, đúng đối tượng, Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, gói vay ưu đãi, đặc biệt ưu tiên thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, nổi bật là chương trình “Cơ giới hóa - nâng cao giá trị nông nghiệp” giúp người dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất và gói tín dụng xanh dành cho khách hàng cá nhân hướng tới kinh tế tuần hoàn, bền vững.

Cùng với đó, ngân hàng triển khai quyết liệt các giải pháp tài chính đa dạng như gói hỗ trợ người trẻ như “An cư hôm nay - Vững bước ngày mai”, “Có vốn trong tay - Kinh doanh vững bền”, “Lương ổn định - ưu đãi nhân đôi”, cùng chính sách ưu đãi ngắn hạn năm 2026 dành cho khách hàng pháp nhân, giúp các chủ thể kinh tế nhanh chóng tháo gỡ bài toán thiếu vốn.

Nhờ nguồn vốn vay của Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc, gia đình ông Ngô Văn Khương, thôn Ngọc Mỹ, xã Hợp Lý có điều kiện đầu tư, cải tạo mô hình chăn nuôi lợn, thu lãi 200 triệu đồng/năm.

Tiên phong khơi thông dòng vốn “tam nông”, Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc đã tạo động lực giúp người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.

Ông Ngô Văn Khương, thôn Ngọc Mỹ, xã Hợp Lý chia sẻ: Nhờ nguồn vốn vay của Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc, gia đình không chỉ có điều kiện đầu tư hiện đại hóa chuồng trại chăn nuôi lợn, mà còn lắp đặt được hệ thống điện mặt trời mái nhà để tối ưu chi phí và bảo vệ môi trường. Chăn nuôi lợn đã mang về lợi nhuận ổn định cho gia đình khoảng 200 triệu đồng/năm.

Gắn bó với ngân hàng hơn một thập kỷ qua, ông Khương cho biết, điều làm ông hài lòng nhất chính là quy trình giải ngân nhanh chóng, thủ tục đơn giản cùng phong cách phục vụ thân tình, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ tín dụng.

Đại diện lãnh đạo Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc cho biết, thời gian tới, chi nhánh tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương để chủ động khai thác, cân đối nguồn vốn kịp thời phục vụ người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Trong đó, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh các gói tín dụng: “Có vốn trong tay - Kinh doanh vững bền”, “Lương ổn định - ưu đãi nhân đôi”; đồng thời tập trung dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp - nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ.

Đảm bảo dòng vốn lưu thông thông suốt, ngân hàng cam kết vận dụng linh hoạt chính sách tín dụng, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính và chủ động đề xuất các gói vay phù hợp để hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn một cách hiệu quả nhất. Các giải pháp đồng bộ này được kỳ vọng sẽ tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho kinh tế các địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Kiên định trong mục tiêu phục vụ “tam nông” và những kết quả bứt phá trong hoạt động kinh doanh, Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng chủ lực trên địa bàn. Đồng thời, là điểm tựa vững chắc cho người dân trên hành trình làm giàu, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trần Tỉnh