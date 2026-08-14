Nông dân thi đua làm giàu

Khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, khát vọng làm giàu chính đáng của hội viên là mục tiêu xuyên suốt của phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Trên địa bàn tỉnh, phong trào ngày càng lan tỏa, tạo động lực để nông dân đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển nông nghiệp bền vững.

Giữa những ao nuôi xanh mát ở thôn Bắc Phong, xã Thung Nai, chị Vũ Khánh Huyền đang cần mẫn chăm sóc đàn ốc nhồi của gia đình. Cách đây vài năm, diện tích này vẫn là đất ruộng cho hiệu quả kinh tế thấp. Trăn trở với việc nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác, năm 2020 chị quyết định chuyển hướng sang nuôi ốc nhồi sinh sản và thương phẩm.

Để làm chủ kỹ thuật, chị Huyền chủ động tìm hiểu qua sách báo, Internet, tham gia các lớp tập huấn do Hội Nông dân tổ chức và đến nhiều mô hình trong, ngoài tỉnh để học hỏi kinh nghiệm. Nhờ đó, mô hình ngày càng phát triển ổn định, mỗi năm cung cấp ra thị trường hơn 5 tấn ốc thương phẩm cùng khoảng 7 triệu con giống, mang lại lợi nhuận trên 300 triệu đồng.

Chị Vũ Khánh Huyền chia sẻ: “Điều tôi vui nhất không chỉ là mô hình mang lại thu nhập ổn định mà còn có thêm nhiều hội viên đến tham quan, học hỏi. Khi mình làm được thì cũng mong nhiều người cùng làm để phát triển kinh tế”.

Chị Vũ Khánh Huyền chăm sóc mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình tại xã Thung Nai.

Không chỉ nuôi thuỷ sản, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng kỹ thuật mới để nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Tại xã Liên Sơn, ông Đinh Công Sử tận dụng diện tích đất vườn của gia đình đầu tư chuồng trại, phát triển mô hình nuôi gà trắng công nghiệp theo hình thức gối vụ. Chú trọng dinh dưỡng, thực hiện đầy đủ việc tiêm phòng, đàn gà đạt trọng lượng từ 2 - 2,2 kg/con sau khoảng 4 - 5 tháng nuôi. Kết hợp với nuôi gà thả vườn, mô hình mang lại nguồn lợi kinh tế khoảng 300 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.

Chia sẻ về hiệu quả mô hình, ông Sử cho biết: “Việc ứng dụng hệ thống tự động giúp đàn gà phát triển tốt hơn, giảm công chăm sóc và nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Đây cũng là hướng đi giúp gia đình duy trì thu nhập ổn định".

Ông Đinh Công Sử kiểm tra đàn gà tại mô hình chăn nuôi của gia đình ở xã Liên Sơn.

Từ những mô hình cụ thể như chị Huyền, ông Sử cho thấy, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đang tạo sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh. Năm 2026, toàn tỉnh có trên 230 nghìn hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Phong trào không chỉ khuyến khích nông dân phát triển sản xuất mà còn thúc đẩy chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế tập thể và hình thành các mô hình liên kết sản xuất. Qua đó, nhiều sản phẩm có chất lượng được tạo ra, từng bước nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

Ông Bùi Minh Kỷ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thung Nai cho biết: “Phong trào thi đua đã tạo động lực để nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Từ những điển hình tiên tiến, nhiều hộ dân đã học tập, làm theo, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương”.

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình điểm; hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, sản phẩm OCOP; đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối tiêu thụ nông sản và tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giải ngân 23,4 tỷ đồng cho 433 hộ vay phát triển sản xuất. Tổng dư nợ nguồn vốn ủy thác qua các ngân hàng đạt trên 8.271 tỷ đồng. Nguồn vốn này góp phần giúp hội viên có thêm điều kiện đầu tư mở rộng quy mô, xây dựng mô hình mới và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Khê cho biết: “Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và thị trường; hướng dẫn, hỗ trợ hội viên lựa chọn mô hình phù hợp, mạnh dạn đầu tư và liên kết sản xuất, từng bước nâng cao giá trị nông sản và thu nhập.”

Mô hình trồng na ứng dụng hệ thống tưới tự động tại xã Lạc Thủy cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Từ sự đồng hành của tổ chức Hội cùng ý chí vươn lên của mỗi hội viên, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đang tạo động lực để người nông dân Đất Tổ chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, từ làm theo kinh nghiệm sang ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết theo chuỗi giá trị. Khi mỗi hội viên trở thành hạt nhân đổi mới, phong trào không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn tạo nền tảng xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông thôn mới giàu đẹp, phát triển bền vững.

Thu Kiên