Giá vàng hôm nay 15-8: SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới tăng 0,58% nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed giảm lãi suất.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,2 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 140 – 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua bán vàng miếng hiện đang ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ vàng thế giới

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.375,6 USD/ounce, tăng 25,3 USD/Ounce (0,58%) so với kết phiên giao dịch hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.330 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng và bạc giao ngay tăng trong phiên cuối tuần tại Mỹ khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed giảm lãi suất gia tăng, lấn át tác động từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng do giá dầu đi lên.

Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Doanh số bán lẻ tháng 7 giảm 0,6%, trái với dự báo tăng 0,1%, trong khi chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 8 của Đại học Michigan giảm xuống 51 điểm. Sau các số liệu CPI và PPI gần đây, thị trường giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, với xác suất hiện còn khoảng 29%.

Trong khi đó, căng thẳng tại Eo biển Hormuz và bế tắc trong đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục hỗ trợ giá dầu. Brent quanh 88 USD/thùng và WTI khoảng 82 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và hạn chế đà giảm của lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Theo phân tích kỹ thuật của Kitco, ngưỡng kháng cự gần của vàng ở 4.416,82 USD/ounce, tiếp đến là 4.481,78 USD và 4.503,19 USD. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ được xác định tại 4.311,04 USD, sau đó là 4.195,96 USD và 4.136,05 USD.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-15-8-sjc-giam-1-trieu-dong-luong-1216628.html

Theo hanoimoi.vn