Xây dựng mã số vùng trồng - Nâng tầm thương hiệu na Bồ Lý

Dưới chân dãy núi Tam Đảo, những quả đồi từng chỉ phủ màu xanh của sắn và các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế thấp, nay đã trở thành vùng chuyên canh na dai trĩu quả. Sự chuyển đổi mạnh dạn trong cơ cấu cây trồng đã mang lại “trái ngọt” cho người dân khu vực Bồ Lý, xã Đại Đình, khi cây na không chỉ giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên khá giả mà còn từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Làm giàu trên vùng đất đồi

Đến thăm vườn na của gia đình anh Nguyễn Thế Thành (thôn Ngọc Thụ), điều dễ dàng cảm nhận là niềm vui hiện rõ trên gương mặt người nông dân khi vụ na năm nay vừa được mùa, vừa được giá. Ít ai biết rằng, trước đây, vùng đồi cao với diện tích gần 3 ha của gia đình chủ yếu trồng sắn và một số loại cây ăn quả khác nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Khoảng gần chục năm trở lại đây, nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu vùng chân núi Tam Đảo phù hợp với cây na, gia đình anh mạnh dạn chuyển đổi sang trồng na dai. Nhờ áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa, chăm sóc theo từng giai đoạn sinh trưởng, vườn na của anh Thành có thể cho từ 2 - 3 vụ/năm với tổng sản lượng đạt khoảng 13 - 14 tấn.

Anh Thành chia sẻ: “Với 3 ha na, có những ngày cao điểm, gia đình tôi thu hái tới cả tấn quả. Với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/kg, cây na mang lại giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng trước đây. Bình quân mỗi vụ na cho thu khoảng 300 triệu đồng/ha, kinh tế khá lên rõ rệt, cuộc sống ổn định hơn nhiều so với trước".

Gia đình anh Nguyễn Thế Thành thu hoạch na.

Theo anh Thành, để có những quả na đạt chất lượng cao, người trồng phải tuân thủ quy trình chăm sóc khá nghiêm ngặt. Sau mỗi vụ thu hoạch đều phải cắt tỉa cành, tạo tán, bón phân hữu cơ, thụ phấn bổ sung, tỉa quả và phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm. Sự đầu tư công phu đã tạo nên những quả na Bồ Lý mẫu mã đẹp, cùi dày, ít hạt, vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng, được người tiêu dùng đánh giá cao.

“Tấm hộ chiếu” để na Bồ Lý vươn xa

Hiện nay, vùng na Bồ Lý có gần 80 ha, tập trung chủ yếu tại các thôn Ngọc Thụ, Trại Mái, Đồng Bụt. Cây na đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và từng bước tạo thương hiệu đặc sản của địa phương. Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn chủ yếu trong tỉnh và một số địa phương lân cận; giá trị gia tăng và sức cạnh tranh chưa tương xứng với tiềm năng.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng mã số vùng trồng được xem là giải pháp quan trọng để nâng tầm thương hiệu na Bồ Lý, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo tiền đề hướng tới xuất khẩu.

Nhận thức rõ điều này, nhiều hộ dân đã chủ động ghi chép nhật ký sản xuất, áp dụng quy trình VietGAP, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định và tuân thủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc.

Mùa na trĩu quả của nông dân Đại Đình.

Chị Lương Thị Phượng - người trồng na tại xã Đại Đình bày tỏ mong muốn: “Gia đình tôi đang hoàn thành các thủ tục để xin cấp mã số vùng trồng. Chúng tôi mong vùng na sớm được cấp mã số vùng trồng để nâng cao giá trị sản phẩm. Khi có mã số, quả na sẽ thuận lợi hơn trong tiêu thụ, tạo niềm tin cho người mua và mở ra nhiều cơ hội tiếp cận các thị trường lớn”.

Theo bà Nguyễn Việt Xuân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, mã số vùng trồng chính là “tấm hộ chiếu” của nông sản. Việc cấp mã số vùng trồng giúp minh bạch nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường, tạo điều kiện hình thành chuỗi giá trị, mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ kiểm tra vùng trồng na tại xã Đại Đình.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành Nông nghiệp đang tăng cường hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, tập huấn kỹ thuật, rà soát diện tích đủ điều kiện, chuẩn hóa quy trình sản xuất và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định.

Đến nay, toàn tỉnh đã được cấp 786 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 9.000 ha, trong đó có 108 mã số phục vụ xuất khẩu, 678 mã số phục vụ tiêu thụ nội địa và 5 mã số cơ sở đóng gói. Đây là nền tảng quan trọng để nông sản của tỉnh từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường trong nước và quốc tế.

Đối với na Bồ Lý, hành trình xây dựng mã số vùng trồng không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc mà còn là bước đi chiến lược để nâng tầm thương hiệu đặc sản địa phương. Khi quy trình sản xuất được chuẩn hóa, chất lượng được kiểm soát đồng bộ và thương hiệu ngày càng được khẳng định, sản phẩm sẽ có thêm cơ hội chinh phục những thị trường có giá trị cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Hà Giang