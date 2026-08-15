Lạc Lương tự lực vượt khó

Đứng trước những khó khăn về sản xuất, hạ tầng, quản lý đất đai và cải cách hành chính, xã Lạc Lương đang tập trung khơi dậy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đưa chúng tôi đi thăm các mô hình phát triển kinh tế của xã Lạc Lương, đồng chí Bùi Thị Bình - Bí thư Đảng uỷ xã trăn trở: Khó khăn lớn nhất của Lạc Lương là sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, hiệu quả khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương chưa cao; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định, đầu ra chưa bền vững, còn tiềm ẩn rủi ro về giá cả.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng còn tiềm ẩn phức tạp. Một số công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, thiết chế văn hóa xuống cấp, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng số, công nghệ thông tin chưa đồng bộ; việc giải quyết thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai, vẫn còn hồ sơ chậm, quá hạn.

Trước thực tế đó, xã Lạc Lương tập trung rà soát quy hoạch sản xuất, đánh giá tiềm năng, lợi thế từng vùng, từng xóm để lựa chọn cây, con, sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng (gắn với OCOP) làm “mũi đột phá”. Địa phương xây dựng các mô hình kinh tế trọng điểm; khuyến khích thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác; thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật được tăng cường thông qua các lớp tập huấn, tham quan, học tập mô hình. Các hộ, nhóm hộ có nhu cầu phát triển sản xuất, chăn nuôi quy mô lớn được tạo điều kiện tiếp cận vốn tín dụng, đất đai và hạ tầng. Các chỉ tiêu về giá trị sản xuất, năng suất, mô hình kinh tế hiệu quả, sản phẩm OCOP được đưa vào nghị quyết, chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền.

Đến nay, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt 2.719ha; diện tích nuôi trồng thủy sản duy trì 63ha. Chăn nuôi ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được chủ động. Xã đang tập trung mở rộng diện tích trồng bí xanh - cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Xã chỉ đạo tập trung mở rộng diện tích trồng bí xanh cho hiệu quả kinh tế cao.

Trong lĩnh vực đất đai, Lạc Lương chú trọng công khai, minh bạch thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ và đầu mối tiếp nhận, trả kết quả. Xã thành lập tổ công tác xử lý hồ sơ tồn đọng, tập trung giải quyết các vụ việc kéo dài, đơn thư liên quan đến đất đai; đồng thời tổng kiểm kê, rà soát đất công, đất hành lang an toàn giao thông, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý.

Địa phương cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm, vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; nâng cao trách nhiệm của công chức địa chính và bộ phận một cửa.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã tiếp nhận, xử lý 46 hồ sơ đất đai, cấp 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm tra, xử lý 21 trường hợp vi phạm về đất đai, khoáng sản, phạt vi phạm hành chính 172,5 triệu đồng.

Người dân từng bước tiếp cận với các ứng dụng công nghệ thông tin.

Song song với phát triển kinh tế, xã đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống chính trị. Tổ Công nghệ số cộng đồng được phát huy vai trò trong hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số, giúp người dân từng bước tiếp cận các ứng dụng công nghệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã công khai 445 thủ tục hành chính cấp xã. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm tiếp nhận 3.830 hồ sơ, đã giải quyết 3.581 hồ sơ, đang giải quyết 249 hồ sơ; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,04%. Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 95,86/100 điểm; chỉ số hài lòng về chất lượng phục vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 18/18 điểm. Trong đợt cao điểm 45 ngày xử lý hồ sơ chậm hạn, quá hạn, UBND xã đã tổ chức 2 hội nghị với các cơ quan, đơn vị liên quan, phối hợp giải quyết hoàn thành 100% hồ sơ quá hạn theo yêu cầu chiến dịch.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 20,136 tỷ đồng, đạt 119,26% dự toán UBND tỉnh giao và 111,87% chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy xã giao. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được phê duyệt 104,7 tỷ đồng, đã giao 85,9 tỷ đồng. Đến ngày 10/6/2026, giá trị giải ngân đạt 21,071 tỷ đồng, góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Hoạt động tín dụng tiếp tục đáp ứng nhu cầu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân, với tổng dư nợ gần 548 tỷ đồng. Một số mô hình phát triển kinh tế đã bước đầu hình thành, tạo nên sự khởi sắc trong bức tranh kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Lạc Lương.

Dẫu vẫn còn không ít khó khăn phía trước, song bằng việc xác định đúng điểm nghẽn, chủ động tháo gỡ và phát huy nội lực, Lạc Lương đang từng bước biến tiềm năng thành nguồn lực phát triển. Những chuyển biến trong sản xuất, quản lý đất đai, cải cách hành chính và chuyển đổi số đang tạo nền tảng để địa phương nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dương Liễu