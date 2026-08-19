Các cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng vào ngày 5/9

Theo kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 vừa được UBND tỉnh ban hành đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9, bảo đảm đủ 35 tuần thực học.

Các cơ sở giáo dục được tổ chức tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12, được tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày khai giảng.

Giáo viên Trường Mầm non Xuân Đài, xã Xuân Đài vệ sinh trường, lớp để sẵn sàng cho năm học mới.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 về kế hoạch thời gian năm học 2026-2027. Theo đó, học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1/2027; các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2027. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở được thực hiện trước ngày 30/6/2027. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31/7/2027.

Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia thực hiện theo lịch, quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định: Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định để bảo đảm hoàn thành chương trình trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định theo thẩm quyền: Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm hoàn thành chương trình và kế hoạch thời gian năm học; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên theo quy định.

UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện kế hoạch thời gian năm học; kịp thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Hạnh Thúy