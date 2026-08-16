Chính sách giáo dục mới tiếp thêm động lực cho học sinh

Việc HĐND tỉnh Phú Thọ ban hành Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND và Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND được kỳ vọng tạo thêm động lực cho học sinh, đồng thời giảm áp lực chi phí học tập đối với gia đình, góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Ngày 30/6/2026, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND quy định mức phân vùng học phí và mức học phí làm căn cứ thực hiện miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập; đồng thời quy định mức hỗ trợ học phí đối với người học trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh năm học 2026 - 2027.

Nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về miễn, hỗ trợ học phí; tạo cơ sở pháp lý để các địa phương, cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ, công khai và thống nhất. Đây cũng là giải pháp góp phần bảo đảm quyền học tập của người dân, thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục và nâng cao hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

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Theo Nghị quyết, mức học phí và mức hỗ trợ học phí được áp dụng theo 3 vùng, căn cứ địa bàn nơi cơ sở giáo dục đóng. Việc phân vùng được xây dựng trên cơ sở điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng khu vực, vừa bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, vừa tạo sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Mức học phí được sử dụng làm căn cứ thực hiện cấp bù học phí từ ngân sách Nhà nước cho các cơ sở giáo dục công lập theo vùng quy định khi thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đây cũng là mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục theo địa bàn các vùng quy định. Cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn xã, phường thuộc vùng nào thì áp dụng mức học phí và hỗ trợ học phí theo vùng đó.

Vùng 1 gồm các phường: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Xuân Hòa, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và các xã: Hy Cương, Yên Lạc, Tề Lỗ, Liên Châu, Tam Hồng, Nguyệt Đức, Bình Nguyên, Xuân Lãng, Bình Xuyên, Bình Tuyền, Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Thịnh Minh.

Vùng 2 gồm các phường: Phong Châu, Phú Thọ, Âu Cơ và các xã: Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Phù Ninh, Dân Chủ, Phú Mỹ, Trạm Thản, Bình Phú, Thanh Ba, Quảng Yên, Hoàng Cương, Đông Thành, Chí Tiên, Liên Minh, Tam Nông, Thọ Văn, Vạn Xuân, Hiền Quan, Tam Sơn, Sông Lô, Hải Lựu, Yên Lãng, Lập Thạch, Tiên Lữ, Thái Hòa, Liên Hòa, Hợp Lý, Sơn Đông, Tam Đảo, Đại Đình, Đạo Trù, Tam Dương, Hội Thịnh, Hoàng An, Tam Dương Bắc, Vĩnh Tường, Thổ Tang, Vĩnh Hưng, Vĩnh An, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành.

Vùng 3 gồm các xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

Chị Hồ Phương Thảo, phường Việt Trì chia sẻ: “Gia đình có hai con đi học nên mỗi năm học có khá nhiều khoản phải lo. Chính sách miễn học phí giúp chúng tôi giảm bớt một phần chi phí”.

Sau hợp nhất, Phú Thọ có quy mô giáo dục lớn, với hệ thống các trường THPT chuyên giữ vai trò nòng cốt trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu; đồng thời là lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện các mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

Những năm qua, chính sách học bổng khuyến khích học tập đã phát huy hiệu quả, trở thành nguồn động viên học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện, chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, khẳng định sự quan tâm của tỉnh đối với công tác đào tạo nhân tài.

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Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trường THPT chuyên từ năm học 2026 - 2027, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2026. Thời gian áp dụng được thực hiện từ năm học 2026 - 2027. Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý thống nhất để triển khai thực hiện chính sách học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trường THPT chuyên, trường năng khiếu trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định mới, học sinh trường THPT chuyên có kết quả rèn luyện và kết quả học tập đạt mức cao nhất trong các mức đánh giá kết quả rèn luyện, kết quả học tập của học sinh THPT thuộc kỳ xét, cấp học bổng và có điểm trung bình môn chuyên của học kỳ xét, cấp từ 8,5 điểm trở lên hoặc đạt một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức... sẽ được hưởng mức học bổng 420.000 đồng/tháng.

Chị Đặng Thị Lan, xã Phù Ninh có con học trường THPT chuyên cho rằng, mức học bổng tuy không quá nhiều nhưng có ý nghĩa động viên lớn. Quan trọng hơn, học sinh cảm nhận được sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong học tập. Gia đình cũng có thêm động lực để đồng hành, khuyến khích con phấn đấu học tập, rèn luyện.

Các chính sách mới không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Nhà nước, địa phương và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục công bằng, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Hương Giang