Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc xây dựng bệnh viện thông minh

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi hoạt động, từng bước xây dựng bệnh viện thông minh, hiện đại, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm động lực và sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng phục vụ.

Chuyển đổi số trở thành nhiệm vụ trọng tâm

Xác định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công nghệ phục vụ công tác chuyên môn, quản lý và chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc được đầu tư khang trang, hiện đại với quy mô 1.300 giường bệnh.

Hiện nay, bệnh viện đã triển khai Hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), bệnh án điện tử, Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) và chữ ký số. Các tiện ích số phục vụ người bệnh cũng được triển khai hiệu quả như đăng ký khám từ xa qua tổng đài miễn phí, website và ứng dụng di động; gửi tin nhắn nhắc lịch khám, thông báo số phòng khám, số thứ tự; hẹn giờ trả kết quả cận lâm sàng; thanh toán viện phí không dùng tiền mặt... Việc vận hành các hệ thống số không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý mà còn từng bước thay đổi phương thức phục vụ, mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho người bệnh.

Khoa Xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189 phiên bản 2022.

Trong lĩnh vực chẩn đoán, bệnh viện ứng dụng công nghệ sinh học, đồng thời triển khai xét nghiệm kháng sinh đồ nhanh, rút ngắn thời gian từ 3 - 4 ngày xuống còn khoảng 4 giờ. Bệnh viện đã hoàn thiện tiêu chuẩn ISO 15189 phiên bản 2022 ở 3 lĩnh vực xét nghiệm, gồm hóa sinh, vi sinh và huyết học. Trong năm 2026, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh chẩn đoán gen, phát hiện gen đột biến ung thư và áp dụng kháng sinh đồ 4 giờ.

Cùng với đó, bệnh viện ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tầm soát bệnh, gợi ý chẩn đoán và phác đồ điều trị, góp phần hạn chế nguy cơ bỏ sót bệnh. AI đã được ứng dụng trong nội soi tiêu hóa và chụp cắt lớp vi tính, tim mạch và ung thư.

Bác sĩ Cao Minh Trường - Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết: “Việc triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện thông minh đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo thuận lợi cho bệnh viện trong công tác quản lý, điều hành và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Nhân viên y tế không còn phải sử dụng bệnh án giấy, qua đó nhanh chóng nắm bắt thông tin về người bệnh cũng như các nội dung trao đổi chuyên môn giữa các khoa, phòng, giúp nâng cao hiệu quả hội chẩn và điều trị. Đặc biệt, với những ca bệnh khó, các bác sĩ có thể tập trung hội chẩn trực tiếp hoặc hội chẩn từ xa. Việc ứng dụng công nghệ AI cũng góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh”.

Các bác sĩ sử dụng bệnh án điện tử trong theo dõi, điều trị cho bệnh nhân.

Đầu tư nền tảng cho bệnh viện thông minh

Thực hiện định hướng chuyển đổi số quốc gia và tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng bệnh viện thông minh, trong đó, người bệnh là trung tâm của mọi hoạt động chuyển đổi số.

Hiện, bệnh viện có 10 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin được đào tạo chuyên ngành và thường xuyên bồi dưỡng về quản trị hệ thống, an toàn thông tin, an ninh mạng. Cùng với việc đầu tư nhân lực, bệnh viện trang bị 8 máy chủ vật lý, hơn 625 máy tính, gần 700 camera giám sát và hệ thống mạng cáp quang tốc độ cao. Hệ thống máy chủ được ảo hóa; hệ thống lưu trữ dữ liệu, mạng LAN và các thiết bị bảo mật được đầu tư, phục vụ vận hành liên tục các phần mềm chuyên môn. Đây là nền tảng quan trọng giúp bệnh viện hoạt động ổn định trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quản lý và khai thác dữ liệu y tế.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân lấy số tự động khi đến khám, chữa bệnh.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết: “Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, bệnh viện đang từng bước chuyển từ số hóa từng hoạt động sang xây dựng một hệ sinh thái số đồng bộ, trong đó, các hệ thống được kết nối, dữ liệu được chia sẻ và các quy trình được tối ưu hóa. Chúng tôi sẽ triển khai mô hình bảo đảm an toàn thông tin 4 lớp, tăng cường năng lực giám sát, phòng chống tấn công mạng và chủ động ứng phó với các nguy cơ mất an toàn thông tin. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng AI trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, điều hành bệnh viện và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ y tế số. Tiếp tục phát triển các dịch vụ số trực tiếp phục vụ người dân như đăng ký khám trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, trả kết quả điện tử và nhiều tiện ích khác nhằm nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Mục tiêu là hình thành một phương thức vận hành hiệu quả và minh bạch hơn”.

Việc ứng dụng công nghệ số tại bệnh viện đã trở thành công cụ hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, xây dựng thương hiệu và đưa Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 184.000 lượt khám, chữa bệnh. Trong đó, hơn 92.000 lượt người sử dụng căn cước công dân gắn chip khi khám bảo hiểm y tế; 62.000 lượt người đăng ký khám trực tuyến. Bên cạnh đó, bệnh viện đã thực hiện liên thông hàng nghìn giấy chứng sinh, đơn thuốc điện tử và nhiều loại dữ liệu chuyên ngành khác. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu góp phần hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế, tạo nền tảng khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý và chuyên môn, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn thuận tiện cho người bệnh.

Thu Hoài