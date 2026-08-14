Hiệp hội Tim mạch Mỹ chỉ ra lượng cà phê tốt nhất cho sức khỏe mỗi ngày

Hiệp hội Tim mạch Mỹ chỉ ra số lượng cà phê cần uống mỗi ngày để mang lợi nhiều lợi ích sức khỏe nhất.

Suốt nhiều thập kỷ, cà phê từng bị giới y khoa xem là loại đồ uống tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hệ tim mạch do khả năng làm tăng nhịp tim và huyết áp tạm thời. Tuy nhiên, một tuyên bố khoa học mới đây từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), được công bố trên tạp chí y khoa Circulation, đã mang đến cái nhìn hoàn toàn khác.

Nghiên cứu tổng hợp các dữ liệu mới nhất cho thấy, thói quen tiêu thụ cà phê điều độ không những an toàn mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe người trưởng thành. Cụ thể, cơ quan này xác định ngưỡng tiêu thụ caffeine an toàn cho đa số người lớn là tối đa 400 mg/ngày, tương đương khoảng 5 tách cà phê tiêu chuẩn loại 240 ml.

AHA xác định ngưỡng tiêu thụ caffeine an toàn cho đa số người lớn là tối đa 400 mg/ngày, tương đương khoảng 5 tách cà phê tiêu chuẩn loại 240 ml. Ảnh minh họa: MetroCreative

Mức tiêu thụ trên không những không làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, mà còn liên quan trực tiếp đến việc giảm nguy cơ suy tim, đột quỵ và tử vong sớm do mọi nguyên nhân. Nhiều dữ liệu chỉ ra rằng, nhóm người duy trì 2-4 tách cà phê mỗi ngày đạt được hiệu quả bảo vệ sức khỏe tối ưu nhất.

Dù vậy, các chuyên gia tim mạch lưu ý rằng những lợi ích nói trên chỉ đến từ cà phê đen nguyên chất hoặc cà phê pha phin, pha máy có sử dụng giấy lọc. Việc thêm quá nhiều đường, kem béo hay các loại siro hương liệu sẽ biến tách cà phê thành món ăn vặt giàu calo, từ đó triệt tiêu hoàn toàn tác dụng tốt cho tim mạch.

Bên cạnh đó, phương pháp pha chế cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Cà phê pha không qua lọc giấy như cà phê ngâm kiểu Pháp hay cà phê Thổ Nhĩ Kỳ chứa hàm lượng cafestol cao, một hợp chất có thể làm gia tăng cholesterol xấu trong máu nếu tiêu thụ thường xuyên.

AHA cũng đưa ra lời cảnh báo nghiêm ngặt về sự khác biệt giữa cà phê và các loại nước tăng lực. Dù đều chứa caffeine, các loại nước tăng lực hay nước uống năng lượng đậm đặc thường dung nạp vào cơ thể một lượng caffeine rất lớn trong thời gian ngắn, kết hợp cùng nhiều chất kích thích khác.

Sự kết hợp này dễ dẫn đến tình trạng tăng huyết áp đột ngột và rối loạn nhịp tim nguy hiểm, đặc biệt ở những người trẻ tuổi.

Một điểm đáng chú ý khác là quan niệm lâu nay về việc người bị rối loạn nhịp tim phải kiêng tuyệt đối cà phê đang dần bị loại bỏ.

Kết quả từ Thử nghiệm đánh giá hiệu quả của việc kiêng cà phê trong phòng ngừa rung nhĩ (DECAF), được công bố gần đây, cho thấy những bệnh nhân bị rung nhĩ duy trì uống ít nhất 1 tách cà phê mỗi ngày không hề gia tăng biến cố, thậm chí còn giảm tới 39% nguy cơ tái phát bệnh so với nhóm kiêng hoàn toàn.

Các nhà khoa học nhận định, hạt cà phê chứa hàng trăm hợp chất sinh học có lợi như chất chống oxy hóa và chất chống viêm, giúp cải thiện chức năng mạch máu ngoài tác động đơn thuần của caffeine.

Dù mang lại nhiều tín hiệu tích cực, các bác sĩ khẳng định không có một công thức chung áp dụng cho tất cả mọi người. Phản ứng của cơ thể với caffeine phụ thuộc lớn vào độ tuổi, di truyền, các bệnh lý nền và tốc độ chuyển hóa của từng cá nhân.

Đặc biệt, một nghiên cứu đăng trên tạp chí của AHA, thông qua việc theo dõi hơn 18.000 người tại Nhật Bản, cảnh báo những bệnh nhân bị cao huyết áp nghiêm trọng từ 160/100 mmHg trở lên nếu uống từ 2 tách cà phê mỗi ngày sẽ tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Do đó, những người có bệnh nền phức tạp, thường xuyên bị mất ngủ, lo âu hay đánh trống ngực vẫn cần tham khảo ý kiến bác sĩ để tìm ra lượng tiêu thụ phù hợp nhất cho bản thân.

Theo suckhoedoisong.vn