Khám sàng lọc bệnh lao, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cho trên 100 người dân xã Văn Lang

Sáng 13/8, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa, Trạm Y tế xã Văn Lang tổ chức khám sàng lọc bệnh lao, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính miễn phí cho người dân xã Văn Lang.

Các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn người dân làm các thủ tục khám sức khỏe.

Trên 100 người dân đã được chụp X-quang phổi để sàng lọc, xét nghiệm đờm GeneXpert để phát hiện vi khuẩn lao và tình trạng kháng thuốc, đo chức năng hô hấp để phát hiện bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Sau khi khám sàng lọc, bác sĩ tư vấn cho người dân đến khám chuyên sâu các bệnh lý về phổi tại cơ sở y tế tuyến trên.

Người dân được đo chức năng hô hấp để phát hiện bệnh lao, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Việc chủ động đưa trang thiết bị hiện đại về cơ sở để sàng lọc sớm các bệnh không lây nhiễm và bệnh truyền nhiễm (trong đó có lao và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính) thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của ngành Y tế đối với sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là việc làm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh chủ động” gắn với chủ đề “Phát hiện lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân” năm 2026.

Tại tỉnh Phú Thọ, ước tính có khoảng 40% người mắc lao trong cộng đồng chưa được phát hiện, đồng nghĩa vẫn âm thầm lây bệnh cho người thân và xã hội. Tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

Gia Thái - Hoài Vũ