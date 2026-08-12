Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương: Vững nhân lực, mạnh chuyên môn

Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hùng Vương (địa chỉ tại xã Chí Đám) luôn xác định nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định chất lượng khám, chữa bệnh và sự phát triển bền vững. Từ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật đến chủ động thu hút nhân lực chất lượng cao, bệnh viện từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Đoàn cán bộ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tham dự hội nghị tại Trung Quốc, mở rộng giao lưu, học hỏi và cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực y tế.

Làm việc tại Trung tâm cấp cứu - nơi thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bệnh nặng, cấp tính, đòi hỏi bác sĩ phải có kiến thức chuyên môn vững vàng và khả năng xử trí nhanh, chính xác. Bác sĩ CKI Bùi Đức Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 hiểu rõ yêu cầu của công việc cũng như sự cần thiết phải thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức.

Bác sĩ Dũng chia sẻ: “Trong công việc cấp cứu, kiến thức và kỹ năng chuyên môn phải luôn được cập nhật. Tôi may mắn khi được bệnh viện quan tâm, tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ. Đây là động lực để tôi tiếp tục học hỏi, hoàn thiện chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc và phục vụ người bệnh”.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ được bệnh viện chú trọng thường xuyên. Bệnh viện tạo điều kiện để cán bộ y tế tham gia các chương trình đào tạo sau đại học như: chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, bác sĩ nội trú. Đồng thời chú trọng đào tạo tại chỗ, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành và từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu.

6 tháng đầu năm 2026, có 14 cán bộ y tế của bệnh viện trúng tuyển các chương trình đào tạo sau đại học, trong đó có 10 chuyên khoa I và 4 chuyên khoa II. Bệnh viện cũng chủ động thu hút đội ngũ có trình độ chuyên môn cao sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trở về công tác. 5 cán bộ chuyên khoa sâu đã trở về làm việc toàn thời gian tại bệnh viện.

Công tác tuyển dụng cũng được bệnh viện triển khai chủ động nhằm bổ sung nhân lực phù hợp với quy mô hoạt động và nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng. 6 tháng đầu năm 2026, bệnh viện tuyển mới 65 nhân sự chuyên môn (21 bác sĩ, 29 điều dưỡng, 4 kỹ thuật viên và 11 nhân sự hỗ trợ khác). Đến nay, BVĐK Hùng Vương có 1.056 cán bộ, nhân viên. Trong đó, 193 bác sĩ, 372 điều dưỡng, 70 kỹ thuật viên, 25 nữ hộ sinh, 35 dược sĩ và 361 nhân viên.

Bác sĩ Peter Martinez cùng ê-kíp Khoa Tim mạch tiến hành can thiệp, đặt stent mạch vành cho người bệnh.

Điểm đáng chú ý trong quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là bệnh viện gắn đào tạo, chuyên môn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nghề nghiệp. Hệ thống bảng kiểm (checklist) được áp dụng hằng ngày đối với các chức danh quản lý như trưởng khoa lâm sàng, trưởng khoa cận lâm sàng, trưởng khoa khám bệnh, điều dưỡng trưởng, kỹ thuật viên trưởng... Kết quả kiểm tra, hậu kiểm được đánh giá nghiêm túc hằng tháng và gắn với chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPIs).

Cách làm trên góp phần đưa yêu cầu về chất lượng chuyên môn, tuân thủ quy trình kỹ thuật và tinh thần trách nhiệm trở thành những tiêu chí cụ thể trong hoạt động của từng bộ phận, vị trí công tác. Trong đó, ý thức tuân thủ các quy trình an toàn người bệnh tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 98,7%, tăng so với mức 96,78% cùng kỳ năm 2025.

Hiệu quả đầu tư cho nguồn nhân lực được thể hiện rõ qua hoạt động khám, chữa bệnh. 6 tháng đầu năm, bệnh viện thực hiện 182.764 lượt khám ngoại trú và cấp cứu, tăng 11,3%; điều trị nội trú 15.780 lượt, tăng 8,3%; 2.752 ca phẫu thuật, tăng 12,7%. Hiệu suất sử dụng giường bệnh đạt 85%, tăng 11% so với cùng kỳ.

Năng lực thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện tiếp tục được nâng lên. Trong lĩnh vực can thiệp tim mạch và điện quang can thiệp, bệnh viện đã thực hiện 63 ca chụp mạch vành; trong đó chụp, nong và đặt stent mạch vành đạt 50 ca, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm trước. Bệnh viện cũng triển khai 2 ca can thiệp mạch thần kinh và 49 ca can thiệp mạch ngoại biên, góp phần nâng cao khả năng điều trị tại chỗ đối với người bệnh mắc các bệnh lý mạch máu.

Trong lĩnh vực ngoại khoa, có 469 ca phẫu thuật loại đặc biệt được thực hiện, tăng 24,7%; phẫu thuật loại I đạt 1.307 ca, tăng 5,1%. Nhiều chuyên khoa ghi nhận mức tăng trưởng cao như: Chấn thương chỉnh hình với 880 ca phẫu thuật, tăng 39,2%; phụ sản 765 ca, tăng 33,3%; ung bướu 253 ca, tăng 33,9%.

Cùng với năng lực lâm sàng, chất lượng nhân lực ở lĩnh vực cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cũng được phát huy hiệu quả, nhất là các kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu tăng đáng kể, với 8.171 ca giải phẫu bệnh, tăng 21,3% và 7.727 ca sinh học phân tử, tăng 11,1%.

Trong thời gian tới, BVĐK Hùng Vương tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài; chú trọng đào tạo chuyên sâu, nâng cao năng lực thực hành, cập nhật kỹ thuật mới, tăng cường chuyển giao kỹ thuật và thu hút bác sĩ, nhân viên y tế có trình độ cao.

Cùng với đó, bệnh viện tiếp tục siết chặt kỷ luật chuyên môn, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao y đức và trách nhiệm phục vụ người bệnh. Đây cũng là cơ sở để bệnh viện đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân, khẳng định vai trò của một cơ sở y tế có năng lực chuyên môn ngày càng được nâng lên tại khu vực.

Anh Thơ