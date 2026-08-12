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Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương khám bệnh miễn phí cho người dân

Nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu và phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng, từ ngày 1-22/8, Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương phối hợp với một số địa phương tổ chức các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân.

Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương khám bệnh miễn phí cho người dânNgười dân được các bác sĩ kiểm tra đường huyết trong máu.

Trong đợt này, Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương dự kiến khám, sàng lọc cho khoảng 2.000 người dân từ 18 tuổi trở lên có các yếu tố nguy cơ như: Có tiền sử tăng huyết áp, béo phì, ít vận động, hút thuốc lá, sử dụng rượu bia thường xuyên, rối loạn nội tiết hoặc có người thân mắc các bệnh mạn tính về đái tháo đường, tim mạch...

Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương khám bệnh miễn phí cho người dânCác bác sĩ thực hiện siêu âm tầm soát u tuyến giáp cho người dân.

Tại chương trình, người dân được các y, bác sĩ thực hiện đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, khám tổng quát răng - hàm - mặt, siêu âm đánh giá chức năng tuyến giáp, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn thay đổi lối sống phù hợp.

Qua kiểm tra, các y, bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh không lây nhiễm, trong đó phổ biến là bệnh lý tuyến giáp và đái tháo đường. Một số trường hợp có chỉ số đường huyết tăng cao nhưng trước đó chưa từng được chẩn đoán mắc bệnh. Các trường hợp này đã được tư vấn chuyên sâu, hướng dẫn chế độ ăn uống, luyện tập và được lập hồ sơ quản lý để theo dõi, điều trị tại tuyến y tế cơ sở.

Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương khám bệnh miễn phí cho người dânNgười dân được khám, tư vấn chăm sóc răng miệng.

Cùng với hoạt động khám bệnh, trong chương trình, Trung tâm còn kết hợp tuyên truyền kiến thức phòng, chống bệnh không lây nhiễm. Đây là giải pháp quan trọng nhằm chuyển trọng tâm y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phù hợp với định hướng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương tiếp tục mở rộng các đợt khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực, nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi và chủ động phòng ngừa bệnh tật từ sớm, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh,

Thu Hoài


Thu Hoài

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trung tâm Chương trình Kết hợp tuyên truyền Bác sĩ bệnh không lây nhiễm Đái tháo đường Khám bệnh miễn phí Khám sàng lọc Kiểm tra Sử dụng rượu bia
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