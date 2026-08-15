Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), ngành GD&ĐT đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng nền giáo dục hiện đại, chất lượng, hội nhập và phát triển bền vững.

Giáo viên Trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương (phường Nông Trang) tăng cường ứng dụng công nghệ số trong dạy học.

Chuyển đổi số tạo dấu ấn rõ nét

Đến nay, 100% dữ liệu của trường học, 69.813 giáo viên và 970.448 học sinh đã được chuẩn hóa, định danh và đồng bộ về một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung. 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên triển khai phần mềm quản trị nhà trường; 100% trường phổ thông thực hiện sổ điểm điện tử. Tỷ lệ mã kết nối dữ liệu học bạ số với quốc gia đạt 97,6%, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cao nhất cả nước.

Cùng với đó, tỉnh xây dựng nền tảng dạy học số dùng chung, gồm kho học liệu số, nền tảng ứng dụng AI trong soạn giảng và hệ thống giao bài tập có giám sát, theo dõi, đánh giá việc học tập của học sinh. Ngành Giáo dục cũng phối hợp triển khai ứng dụng AI trong soạn giảng, kiểm tra, đánh giá và giao bài tập tại 61 trường phổ thông, với 3.628 giáo viên và 59.658 học sinh tham gia.

Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh lựa chọn 18 trường phổ thông để thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh, với 19.334 học sinh tham gia. Qua đó, học sinh bước đầu hình thành nhận thức về AI, biết khai thác một số công cụ phù hợp trong học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên; đội ngũ nhà giáo từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong xây dựng bài giảng và học liệu số.

Thầy giáo Đỗ Tiến Minh - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Lạc (xã Yên Lạc) thông tin: Nghị quyết số 71-NQ/TW đã đặt ra yêu cầu rõ hơn đối với các cơ sở giáo dục trong đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng dạy học. Tại nhà trường, việc ứng dụng công nghệ số, khai thác học liệu điện tử và từng bước tiếp cận các công cụ trí tuệ nhân tạo đang được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Nhà trường cũng chú trọng bồi dưỡng đội ngũ, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Để nâng cao năng lực số, trong năm học 2025 - 2026, ngành GD&ĐT đã bồi dưỡng 41.075 giáo viên mầm non, phổ thông về năng lực số trên hệ thống LMS; hơn 16.000 giáo viên tiểu học hoàn thành khóa bồi dưỡng trên cổng Bình dân học vụ số và đạt khung năng lực số bậc 1.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Trường Mầm non Hùng Sơn (xã Lâm Thao) chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm.

Cùng với đổi mới quản trị và chuyển đổi số, ngành GD&ĐT Phú Thọ tiếp tục chú trọng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, pháp luật, phòng, chống bạo lực học đường và bảo vệ trẻ em được triển khai đồng bộ.

Toàn tỉnh tổ chức hơn 150 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; 100% cơ sở giáo dục duy trì mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy”. Chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông tiếp tục được quan tâm. 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đúng lộ trình. Giáo dục STEM, STEAM, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI được đẩy mạnh.

Đối với giáo dục mầm non, 100% cơ sở thực hiện chương trình theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”; 463 cơ sở giáo dục mầm non tổ chức cho 49.433 trẻ làm quen với tiếng Anh.

Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hùng Sơn (xã Lâm Thao) cho biết: Việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW đã tạo thêm động lực để nhà trường đổi mới công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Nhà trường chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý, trao đổi thông tin với phụ huynh và khai thác học liệu phục vụ hoạt động giáo dục. Cùng với đó, đội ngũ giáo viên được tạo điều kiện tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng số. Điều chúng tôi quan tâm là đưa các chủ trương, chính sách vào những việc làm cụ thể hằng ngày, để mỗi trẻ được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, thân thiện và phù hợp với nhu cầu phát triển.

Trường Mầm non Hòa Phong (phường Việt Trì) được đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư theo hướng kiên cố, chuẩn hóa, hiện đại hóa. Tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học đạt trên 90%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 89,6%.

Chất lượng học sinh giỏi quốc gia xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố, vượt mục tiêu đề ra; có 2 học sinh được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia dự Olympic khu vực và quốc tế, trong đó 2 học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Âu và Khu vực Châu Á Thái Bình Dương; 7 học sinh đạt giải Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.

Đặc biệt, tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58, em Đinh Xuân Phúc đã xuất sắc giành Huy chương Vàng. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển 3 trường THPT chuyên đạt chuẩn tiên tiến khu vực châu Á, 1 trường THPT chuyên tiệm cận trình độ quốc tế và Đề án phát triển hệ thống trường THCS trọng điểm về chất lượng, lớp chất lượng cao trong các trường THPT công lập.

Với nền tảng đã được tạo dựng, ngành GD&ĐT Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền giáo dục hiện đại, chất lượng, hội nhập, lấy người học làm trung tâm, coi khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hạnh Thúy