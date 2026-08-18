Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đón 1.656 tân sinh viên làm thủ tục nhập học

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Sáng 18/8, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức đón và làm thủ tục nhập học cho 1.656 tân sinh viên khóa 71 trúng tuyển vào 18 ngành đào tạo.
Phụ huynh và học sinh đến làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
Năm học này, trường tiếp tục tăng chỉ tiêu ở các khối ngành kỹ thuật - công nghệ và lĩnh vực đào tạo thế mạnh, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Các ngành đào tạo đa dạng, gồm: công nghệ kỹ thuật hóa học, hóa phân tích, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ môi trường, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, điện - điện tử, điều khiển và tự động hóa, cơ khí, ô tô. Bên cạnh đó là các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing và các ngành ngôn ngữ như Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc...
Nhà trường chú trọng gắn đào tạo lý thuyết với thực hành, tăng cường liên kết doanh nghiệp để sinh viên được thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học. Đồng thời, kỹ năng mềm, ngoại ngữ, kỹ năng số và tư duy đổi mới sáng tạo cũng được nhà trường quan tâm, góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Bích Liên - Đặng Khánh
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