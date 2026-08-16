Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Em Nguyễn Hà Bình giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26

Em Nguyễn Hà Bình - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tân Lạc, xã Tân Lạc (tỉnh Phú Thọ) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế của cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 185 điểm.

Em Nguyễn Hà Bình giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26&nbsp;Em Nguyễn Hà Bình giành vòng nguyệt quế tại tuần 3, tháng 1, quý 4 cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Cuộc thi tuần 3, tháng 1, quý 4 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn so tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Hà Bình, Trường THPT Tân Lạc (tỉnh Phú Thọ), Trương Viết Duy Chương, Trường THPT Thừa Lưu (thành phố Huế), Chu Minh Hòa, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Thành phố Hồ Chí Minh), Cấn Minh Vi, Trường THPT Thạch Thất (thành phố Hà Nội). Tại cuộc thi phát sóng lúc 13 giờ ngày 16/8 trên kênh VTV3, em Nguyễn Hà Bình thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng xử lý câu hỏi nhanh, qua đó giành chiến thắng thuyết phục ở cuộc thi tuần.

Thành tích này giúp Hà Bình chính thức giành quyền góp mặt tại cuộc thi tháng 1, quý 4 của Đường lên đỉnh Olympia. Đây là niềm vui, niềm tự hào của gia đình, thầy cô, Ban Giám hiệu và học sinh Trường THPT Tân Lạc, đồng thời là niềm vui chung của ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đường lên đỉnh Olympia tỉnh Phú Thọ thành phố Hà Nội Vòng nguyệt quế cuộc thi Ngành giáo dục Học sinh Niềm vui Chương trình thành phố hồ chí minh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo
2026-08-15 09:35:00

baophutho.vn Sau một năm triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), ngành GD&ĐT đã ghi nhận...

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn
2026-08-14 07:00:00

baophutho.vn Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn trở thành yêu cầu quan trọng đối với mỗi cơ sở đào...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long