Em Nguyễn Hà Bình giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26

Em Nguyễn Hà Bình - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tân Lạc, xã Tân Lạc (tỉnh Phú Thọ) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế của cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 185 điểm.

Em Nguyễn Hà Bình giành vòng nguyệt quế tại tuần 3, tháng 1, quý 4 cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Cuộc thi tuần 3, tháng 1, quý 4 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn so tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Hà Bình, Trường THPT Tân Lạc (tỉnh Phú Thọ), Trương Viết Duy Chương, Trường THPT Thừa Lưu (thành phố Huế), Chu Minh Hòa, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Thành phố Hồ Chí Minh), Cấn Minh Vi, Trường THPT Thạch Thất (thành phố Hà Nội). Tại cuộc thi phát sóng lúc 13 giờ ngày 16/8 trên kênh VTV3, em Nguyễn Hà Bình thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng xử lý câu hỏi nhanh, qua đó giành chiến thắng thuyết phục ở cuộc thi tuần.

Thành tích này giúp Hà Bình chính thức giành quyền góp mặt tại cuộc thi tháng 1, quý 4 của Đường lên đỉnh Olympia. Đây là niềm vui, niềm tự hào của gia đình, thầy cô, Ban Giám hiệu và học sinh Trường THPT Tân Lạc, đồng thời là niềm vui chung của ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ.

Hiền Mai