Phường Vĩnh Phúc khen thưởng 23 tập thể, 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026

Chiều 18/8, UBND phường Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), phường Vĩnh Phúc.

Năm học 2025-2026, giáo dục phường Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có những chỉ tiêu thuộc nhóm dẫn đầu toàn tỉnh. Phường hiện có 28 trường mầm non, tiểu học và THCS với 631 lớp, hơn 21.700 học sinh; 35 cơ sở giáo dục mầm non tư thục với 100 nhóm, lớp, gần 1.400 trẻ. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có 937 người, cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và phường Vĩnh Phúc tặng giấy khen cho các học sinh đạt giải cấp quốc gia.

Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được duy trì vững chắc. Tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học và học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS đạt 100%. Công tác phổ cập giáo dục được giữ vững, trong đó, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đạt mức độ 3.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục là điểm sáng với kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 9 đứng đầu tỉnh; phường có học sinh đạt giải Nhất cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp quốc gia và cấp tỉnh. Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, học sinh phường Vĩnh Phúc đạt điểm trung bình 3 môn thi cao nhất toàn tỉnh.

Cùng với đó, đội ngũ nhà giáo tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và chất lượng dạy học; cơ sở vật chất các trường học được quan tâm đầu tư. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn phường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Năm học 2026-2027, phường Vĩnh Phúc xác định tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn; hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập. Đồng thời, chú trọng rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phù hợp với quy mô trường, lớp; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và học liệu phục vụ năm học mới.

Phường cũng xác định đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo phù hợp trong quản lý, dạy học; bảo đảm an toàn trường học, an toàn thực phẩm, phòng, chống tai nạn thương tích; xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, thân thiện.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và phường Vĩnh Phúc trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở GD&ĐT biểu dương những kết quả mà GD&ĐT phường Vĩnh Phúc đạt được trong năm học 2025-2026. Đồng thời, đề nghị phường tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập; chủ động rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phù hợp với yêu cầu đổi mới và mô hình tổ chức mới. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin; bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh trước khi bước vào năm học mới.

Đề nghị phường tăng cường kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú; quản lý việc thu, chi trong nhà trường, dạy thêm, học thêm; có cơ chế thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích giáo viên giỏi, giáo viên các môn đặc thù, môn còn thiếu về công tác tại các cơ sở giáo dục có nhu cầu.

Tại hội nghị, UBND phường Vĩnh Phúc tuyên dương, khen thưởng 23 tập thể, 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Thúy Hường