Những điển hình tiên tiến của giáo dục Thanh Sơn

Không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, tận tâm đồng hành cùng học sinh, những giáo viên tiêu biểu của xã Thanh Sơn đang góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Bằng sự sáng tạo, trách nhiệm và lòng yêu nghề, cô giáo Trần Phương Hương Mai, Đỗ Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Hải Yến đã tạo dấu ấn trong công tác giảng dạy, truyền cảm hứng học tập và khơi dậy tinh thần vươn lên ở học sinh.

Cô giáo Trần Phương Hương Mai - Đổi mới từ mỗi giờ học

Năm 2009, cô giáo Trần Phương Hương Mai về công tác tại Trường Tiểu học Hương Cần, xã Hương Cần. Những năm đầu đứng lớp với phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp cô có thêm nhiều trải nghiệm thực tế về nghề dạy học.

Cô giáo Trần Phương Hương Mai (sinh năm 1986) luôn chỉn chu trong từng trang giáo án, tận tâm trong từng bài giảng và dành trọn tâm huyết cho mỗi giờ học.

Năm 2013, cô chuyển công tác về Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Thanh Sơn. Lần lượt đảm nhiệm các vị trí từ giáo viên đến tổ phó, tổ trưởng chuyên môn, ở vị trí nào, cô Mai cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Với cô, dạy học không đơn thuần là truyền đạt những gì mình biết, mà phải bắt đầu từ nhu cầu và khả năng của người học. Cô thường chia sẻ với đồng nghiệp: “Dạy những gì mà học sinh cần, chứ không dạy những gì mình có”.

Khi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai, cô Mai tích cực nghiên cứu, tham gia tập huấn, đổi mới phương pháp, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy. Cô kết hợp linh hoạt các hoạt động nhóm, trải nghiệm, học tập theo dự án, tạo điều kiện để học sinh tự tìm hiểu, trao đổi, trình bày sản phẩm và vận dụng kiến thức vào những vấn đề gần gũi với cuộc sống.

Không chỉ đổi mới trong giảng dạy, cô còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm tại các buổi sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, góp phần nâng cao năng lực cho đồng nghiệp. Lớp do cô chủ nhiệm nhiều năm liền có kết quả nổi bật, dẫn đầu trường trong các hoạt động như Viết thư quốc tế UPU, Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Phú Thọ, Ngày hội đọc sách, Ngày hội STEM. Nhiều học sinh được cô bồi dưỡng đạt giải ở các cuộc thi cấp tỉnh.

Với cô Mai, một giờ dạy hiệu quả không nằm ở việc giáo viên truyền đạt được bao nhiêu kiến thức mà ở chỗ học sinh có hiểu, có hứng thú và biết vận dụng hay không. Từ quan niệm đó, cô kiên trì thay đổi cách dạy, để mỗi học sinh có thêm cơ hội phát huy khả năng của mình.

Năm học 2022-2023, cô Trần Phương Hương Mai được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp xuất sắc cấp tỉnh. Đây là sự ghi nhận cho nhiều năm cô bền bỉ đổi mới cách dạy, cách tổ chức lớp học và đồng hành cùng học sinh.

Cô giáo Đỗ Thị Thu Thủy - Vững chuyên môn, sát cánh cùng học sinh

Giải Nhì tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh là thành tích nổi bật trong năm học 2025-2026 của cô giáo Đỗ Thị Thu Thủy - giáo viên dạy phân môn Lịch sử, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Thanh Sơn. Cùng với đó, các đội tuyển học sinh giỏi do cô bồi dưỡng tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cô giáo Đỗ Thị Thu Thủy (sinh năm 1990) - người truyền cảm hứng, giúp mỗi tiết học Lịch sử không chỉ là những trang sách mà còn là hành trình khám phá, bồi đắp niềm tự hào và tình yêu với những giá trị của dân tộc.

Năm học 2025-2026, 100% học sinh các lớp cô Thuỷ giảng dạy đều đạt yêu cầu môn học. Các đội tuyển do cô bồi dưỡng cũng đạt nhiều thành tích, trong đó đội tuyển môn Lịch sử và Địa lý 1 lớp 9 giành 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba cấp xã và 4 giải Ba cấp tỉnh; đội tuyển học sinh năng khiếu lớp 8 đạt 2 giải Nhất, 3 giải Nhì cấp xã. Kết quả này ghi nhận sự tận tâm và nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy của cô.

Với môn Lịch sử, cô sử dụng sơ đồ tư duy, trò chơi, hoạt động nhóm, học liệu số và các nhiệm vụ học tập để học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức. Những sự kiện, nhân vật, mốc thời gian được đặt trong các tình huống để học sinh dễ nhớ, dễ hiểu và biết liên hệ.

Là giáo viên trường nội trú, cô Thuỷ không chỉ quan tâm đến kết quả học tập mà còn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, Ban quản lý nội trú và phụ huynh để nắm hoàn cảnh, tâm tư của học sinh, kịp thời hỗ trợ các em trong sinh hoạt và học tập.

Từ thực tế giảng dạy, cô đi đầu trong thực hiện đổi mới dạy và học. Đặc biệt, biện pháp nâng cao hứng thú học tập chủ đề “Châu Âu và Bắc Mỹ nửa sau thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII” thông qua hoạt động khởi động bằng công nghệ AI và học liệu số đa phương tiện đã được công nhận, góp phần giúp cô đạt giải Nhì tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 2 năm học vừa qua, cô đều được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Ở cô Thủy, chuyên môn và công tác giáo dục học sinh luôn gắn với nhau. Cô quan niệm, với học sinh dân tộc nội trú, giúp các em học tốt là quan trọng, nhưng giúp các em biết tự học, tự lập và có ý thức vươn lên cũng quan trọng không kém.

Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến - Gieo sự tự tin bằng tiếng Anh

Với học sinh miền núi, việc học tiếng Anh còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về môi trường giao tiếp và điều kiện học tập. Thấu hiểu điều đó, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến - giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã lựa chọn phương pháp giảng dạy gần gũi, tạo môi trường học tập thân thiện, giúp học sinh mạnh dạn giao tiếp và yêu thích ngoại ngữ.

Giờ học Tiếng Anh đầy hứng khởi của cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1992) - giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

12 năm đứng lớp, trong đó 4 năm công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, cô Yến nhận thấy nhiều học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số còn hạn chế về phát âm, ghi nhớ từ vựng và thiếu tự tin khi sử dụng Tiếng Anh.

Thay vì chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức, cô xây dựng không khí lớp học vui vẻ, thân thiện, tăng cường giao tiếp bằng tiếng Anh và khuyến khích học sinh mạnh dạn giao tiếp. Trò chơi, hoạt động nhóm, tình huống thực tế, dự án và thuyết trình được đưa vào bài học để học sinh có cơ hội sử dụng tiếng Anh thay vì chỉ học thuộc.

Với những em còn yếu hoặc thiếu tự tin, cô kiên trì động viên, ghi nhận từng tiến bộ nhỏ. Với học sinh có năng lực, cô giao thêm nhiệm vụ, tạo cơ hội để các em tham gia các sân chơi, cuộc thi và hoạt động trải nghiệm bằng tiếng Anh. Mỗi cách làm đều hướng tới mục tiêu để học sinh được sử dụng ngoại ngữ trong những tình huống cụ thể, từ đó hình thành phản xạ và sự tự tin.

Hiệu quả của phương pháp ấy được thể hiện qua thành tích của học sinh. 2 năm liên tiếp, học sinh do cô Yến bồi dưỡng đạt Huy chương Bạc cấp quốc gia tại cuộc thi IOE vào các năm học 2024-2025 và 2025-2026. Nhiều học sinh do cô bồi dưỡng cũng đạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia. Bản thân cô nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Từ những giờ học sinh động, cô Yến từng bước gieo vào học trò tình yêu với ngoại ngữ và sự tự tin khi thể hiện bản thân.

Mỗi giáo viên có cách làm và những dấu ấn riêng, nhưng ở cô Mai, cô Thủy và cô Yến đều có điểm chung là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động đổi mới và tình yêu dành cho học sinh. Những nỗ lực từ mỗi giờ học, hoạt động bồi dưỡng và sự đồng hành cùng học trò đang góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, lan toả tinh thần sáng tạo trong đội ngũ nhà giáo xã Thanh Sơn. Đồng thời cũng là những hình ảnh sinh động về đội ngũ nhà giáo luôn nỗ lực tự học, sáng tạo, tận tâm với nghề, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Anh Thơ