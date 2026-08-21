Vì Nhân dân phục vụ

Xác định cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân, thời gian qua, Công an xã Chân Mộng đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Từ đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao năng lực số của cán bộ, chiến sĩ đến đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, đơn vị từng bước xây dựng phương thức phục vụ công khai, minh bạch, thuận tiện, lấy người dân làm trung tâm.

Công an xã Chân Mộng cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Thượng tá Đinh Công Lượng - Trưởng Công an xã Chân Mộng cho biết: Đơn vị xác định nâng cao năng lực số, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ là yếu tố quan trọng để thực hiện hiệu quả CCHC. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ chủ động học tập, nâng cao trình độ công nghệ thông tin, nắm chắc quy trình nghiệp vụ, thành thạo các thao tác trên môi trường số để hướng dẫn người dân thực hiện TTHC. Công an xã chú trọng đơn giản hóa quy trình, khai thác thông tin, hồ sơ đã được số hóa, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã có trong hệ thống; thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm, kỷ luật và đạo đức công vụ, từng bước chuyển từ tư duy “tiếp nhận, giải quyết” sang chủ động hướng dẫn, hỗ trợ và phục vụ Nhân dân.

Từ định hướng đó, ngay từ đầu năm, Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ CCHC gắn với CĐS. Đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện CCHC gắn với CĐS trên địa bàn xã năm 2026; tham mưu UBND xã kiện toàn thành viên Tổ công tác Đề án 06; ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia trên địa bàn xã giai đoạn 2026 - 2030. Cùng với công tác tham mưu, việc công khai, minh bạch TTHC được Công an xã duy trì thường xuyên. Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của UBND xã, Công an xã trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được niêm yết công khai; các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp xã được cập nhật kịp thời, giúp người dân thuận tiện tra cứu, chủ động chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đúng quy định. Để bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết công việc liên tục, Công an xã bố trí 4 cán bộ thường trực tiếp công dân, giải quyết TTHC ở các lĩnh vực: Đăng ký xe; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; giải quyết TTHC; cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử. Việc bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn góp phần hỗ trợ những người chưa thành thạo kỹ năng số, nhất là trong quá trình thực hiện các thao tác trên cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID.

Hiệu quả những giải pháp trên được thể hiện qua kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm. Công an xã thường xuyên rà soát, làm sạch, duy trì dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp nhận, giải quyết 8.423 hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. Công tác cấp căn cước cho công dân từ 14 tuổi trở lên đạt 29.681/29.825 trường hợp, đạt 99,52%. Trong đợt cao điểm cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi, Công an xã đã cấp 2.134 căn cước và 3.361 tài khoản định danh điện tử. Đối với công dân từ 6 tuổi trở lên, đã cấp 30.298/35.454 tài khoản định danh điện tử, đạt 85,46%; kích hoạt 28.734/30.298 tài khoản, đạt 94,83%. Đối với cơ quan, tổ chức, đã cấp 131/152 tài khoản định danh, đạt 86,18%. Điểm đáng ghi nhận là CĐS tại Công an xã Chân Mộng không chỉ tập trung giải quyết TTHC mà ngày càng mở rộng sang những nhiệm vụ thiết thực đối với đời sống Nhân dân. Trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, đơn vị đã rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin thân nhân họ ngoại của liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ thu mẫu sinh phẩm ADN. Sau đợt cao điểm, trên địa bàn xã đã thu nhận 216 mẫu ADN, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ.

Trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, Công an xã đã thực hiện tích hợp 10.374 thẻ bảo hiểm y tế, cập nhật sổ sức khỏe điện tử cho công dân; hướng dẫn, tích hợp 9.671 tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Để đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, đơn vị xây dựng kế hoạch “Mùa hè số cùng VNeID”, phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Trạm Y tế tổ chức các tổ công tác đến từng thôn tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và tích hợp tài khoản an sinh xã hội. Không dừng lại ở lĩnh vực dân cư, Công an xã còn tích cực phối hợp thực hiện các nhiệm vụ số hóa dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước. Trong chiến dịch cao điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Công an xã phối hợp Phòng Nông nghiệp và Môi trường đối soát 5.497 dữ liệu, chuyển UBND xã cập nhật. Việc kết nối, đối soát, làm sạch và bổ sung dữ liệu giữa các lĩnh vực góp phần nâng cao chất lượng thông tin phục vụ quản lý, hạn chế sai lệch dữ liệu, tạo nền tảng cho quá trình quản trị địa phương trên môi trường số.

Thời gian tới, Công an xã Chân Mộng tiếp tục xác định CCHC, CĐS là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ Nhân dân. Trọng tâm là nâng cao chất lượng dữ liệu dân cư; đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường số; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích của Đề án 06, VNeID; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có trình độ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Anh Thơ